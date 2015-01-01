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कृ़षि विधेयक का विरोध:मंडी व्यवस्था को समाप्त कर रही केंद्र सरकार, देश व्यापी आंदोलन के तहत किसान सभा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

मुरैना4 घंटे पहले
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चुनाव बीतने के बाद किसान आंदोलन का फिर से आगाज हो गया है। मतदान के बाद आंदोलन को लेकर सक्रिय किसानों ने किसान सभा के बैनर तले गुरुवार को कैलारस में तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मप्र किसान सभा की मांग है कि सरकार द्वारा लागू किया गया कृषि विधेयक, मंडी निजीकरण एक्ट और कांट्रेक्ट फार्मिंग किसानों के हित में नहीं है।

ज्ञापन सौंपने बाद कॉमरेड अशोक तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक लागू किया गया है। इस विधेयक का किसानों का द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो विधेयक लागू किया गया है, इस विधेयक में मंडियों का निजीकरण किया गया है। उससे किसानों को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिलेंगे साथ ही कांट्रेक्ट फार्मिंग से किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएगा। इसके विधेयक को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने आंदोलन का आव्हान किया है। ज्ञात हो कि विगत 1 माह से पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिसके तहत 26-27 नवंबर को पूरे देश में मजदूरों कर्मचारियों किसानों के आंदोलन के समर्थन में देशव्यापी हड़ताल की जाएगी।

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