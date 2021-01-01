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पोषण पुनर्वास केन्द्र का निरीक्षण:सीडीपीओ से कलेक्टर बोले- एनआरसी में बेड खाली, कुपोषित भर्ती क्यों नहीं कराए

मुरैना3 घंटे पहले
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सबलगढ़ में एनआरसी चेक करते कलेक्टर बी कार्तिकेयन। - Dainik Bhaskar
सबलगढ़ में एनआरसी चेक करते कलेक्टर बी कार्तिकेयन।

कलेक्टर बी कार्तिकेयन बुधवार को सबलगढ़ प्रवास के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्र पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 10 बेड के एनआरसी में 8 बच्चे ही क्यों भर्ती हैं जबकि सितंबर महीने में 14 अति कुपोषित गंभीर बच्चे चिह्नित किए गए थे। क्या सबलगढ़ अंचल में कुपोषण खत्म हो चुका है।

उन्होंने सीडीपीओ रचना जैन से कहा कि पोषण पुनर्वास केन्द्र में 14 दिन तक भर्ती रहने के बाद बच्चे को जब डिस्चार्ज किया जाए तो आगामी 3 महीने तक सुपरवाइजर से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित बच्चे के घर पहुंचकर बच्चे की वजन की मॉनीटरिंग करें और बच्चे की मां को पोषण आहार के संबंध में काउंसिलिंग करके आए। कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी उपासना राय से कहा कि वह सोमवार की टीएल बैठक में अक्टूबर से जनवरी तक चिह्नित किए बच्चों की जानकारी उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

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