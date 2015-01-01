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परेशानी:ठेला लगाने के एवज में ठेकेदार वसूल रहे 100 रुपए, झगड़ रहे हाथठेला दुकानदार व व्यापारी

मुरैनाएक घंटा पहले
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सदर बाजार में पार्किंग की जगह पर खड़े ठेले पर साइकिल चढ़ाता दुकानदार।
  • व्यापारी बोले-पार्किंग की जगह में खड़े हो रहे हाथठेले, हम अपने वाहन कहां रखें

नगर निगम की अनदेखी के कारण सदर बाजार में आए दिन हाथठेला दुकानदार व व्यापारियों के बीच झगड़ा व मारपीट की घटनाएं हो रहीं हैं। गुरुवार को भी बाजार में सुबह 10 बजे यह नजारा उस समय देखने मिला, जब पार्किंग की जगह हाथठेला खड़ा करने पर एक व्यापारी मारपीट पर आमदा हो गया। लेकिन यह नौबत आने से पहले वहां लोगों की भीड़ लग गई। जिनमें कुछ लोगों की समझाइश के बाद विवाद टल गया और दोनों लोग मामले की रिपोर्ट की दर्ज कराने सिटी कोतवाली नहीं गए।

झगड़ा टलने के बाद बाजार में रहने वाले लोगों ने दैनिक भास्कर को बताया कि नगर निगम के ठेकेदार व कुछ कर्मचारी सड़क पर बने पार्किंग में ठेला लगाने के एवज में हाथठेला वालों से 100 रुपए वसूल रहे हैं। इसहाल में सदर बजार में ग्राहक व दुकानदारों के वाहन खड़े रहने के लिए जगह नहीं बचती। परिणाम स्वरूप ठेला वाले व दुकानदारों के बीच आए दिन झगड़े व मारपीट की घटनाएं सामने आ रहीं हैं।

वहीं पुल तिराहे से लेकर मुरैना टॉकीज तिराहे तक बाजार की मुख्य सड़क पर दोनों ओर 500 से अधिक ठेला दुकानदार खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा दुकानदार भी सड़क पर सामान रखकर धंधा कर रहे हैं। ऐसे में बाजर की मेन सड़क पर 20 फीट तक अतिक्रमण हो गया है। शाम के समय हालात ऐसे हो जाते हैं कि वाहन निकलना तो दूर सड़क पर राहगीरों को पैदल चलने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि सदर बाजार की सड़क पर पुलिस व नगर निगम के ठेकेदार व कर्मचारियोें के सरंक्षण में हाथठेला लगाए जाने का गौरखधंधा चल रहा है।

हाॅकर्स जोन विकसित नहीं होने से कार्रवाई के बाद फिर बाजार में खड़े होने लगते है हाथठेले
उपचुनाव से पहले नगर निगम के मदाखलत दस्ते ने बाजार से हाथ ठेला हटाकर रुई की मंडी स्थित हॉकर्स जोन में शिफ्ट किए थे। लेकिन वहां हाथठेला खड़ा करने पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण कुछ दिनों बाद ही हाथठेला बाजार में लगने लगे। यहां बताना आवश्यक है कि हाथठेला दुकानदारों का रोजगार व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम ने पांच साल पहले लाखों रुपए खर्च कर शहर के आठ स्थानों पर हॉकर्स जोन का निर्माण कराया था। जिनमें जौरा रोड व चंबल कॉलोनी के सामने वाला हॉकर्स जोन पार्किंग स्थल में बदल गया। इसके अलावा हरिजन थाने के सामने, जीवाजी गंज का हॉकर्स जोन भी अब तब चालू नहीं हो सका।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बनाएंगे योजना
नगर निगम के स्तर पर शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आमंत्रित की गई है। जिसमें कलेक्टर व एसपी भी उपस्थित रहेंगें। इस बैठक में शहर की ट्रेफिक व्यवस्था सुधारने का मुद्दा रखा जाएगा। जिसमें सदर बाजार का अवागमन ठीक करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
अमरसत्य गुप्ता, आयुक्त नगर निगम।

कार व जीप के प्रवेश पर रोक नहीं, जाम लगने से परेशान लोग
ट्रेफिक पुलिस सदर बाजार में कार व जीप के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकी है। इस कारण सदर बाजार में जैसे ही कोई कार जीप प्रवेश करती है तो लोगों को लंबे जाम में फंसना पड़ता है। क्योंकि सड़क के दोनों ओर हाथठेला लग रहे हैं। इसके बाद कार व जीप के प्रवेश करने पर लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती। ऐसे में हादसा होने का भय रहता है तथा लोगों को बाजर में खरीदारी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

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