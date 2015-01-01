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एजुकेशन अपडेट:आईटीआई में प्रवेश की तिथि 20 तक बढ़ी

मुरैना3 घंटे पहले
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औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। वर्तमान में आईटीआई में संचालित विभिन्न व्यवसायों की कुल 1495 सीटें खाली हैं। इनमें आईएमसी की 185 एवं डीएसटी की 160 सीटें शामिल हैं। आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कौशल विकास से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया गत 3 नवम्बर से शुरू हो चुकी है।

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