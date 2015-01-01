पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मारपीट:सब्जी चुराने पर विवाद, वृद्ध को पीटा, तीन पर केस दर्ज

मुरैनाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

पोरसा के पचौरीपुरा में रहने वाले वृद्ध किसान मुन्नालाल शर्मा शाम 4 बजे अपने खेत में श्रमिकों से लहसुन की निराई करा रहे थे। उसी दौरान पड़ोसी किसान जितेन्द्र सिंह व उसके बेटे सूरज व वीर सिंह ने मुन्ना लाल शर्मा के खेत की बागड़ तोड़ दी। बागड़ तोड़ने को लेकर मुन्ना लाल ने डायल 100 को शिकायत कर पुलिस को मौके पर बुला लिया। सिपाहियों ने आरोपी जितेन्द्र सिंह तोमर को समझाने की कोशिश की तो वह उल्टा बहस करने लगा।

पुलिस के वापस जाते ही आरोपी जितेन्द्र सिंह उसके बेटे सूरज व वीरसिंह ने मिलकर मुन्ना लाल शर्मा की खेत में मारपीट कर दी जिससे उनके अंगूठे समेत हाथ-पैर व पीठ में चोट आई हैं। हमलावरों ने खेत में काम कर रहे 7 श्रमिकों को भी धमकाकर भगा दिया।

पीड़िता मुन्नालाल शर्मा ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण पिछले साल बागड़ तोड़कर उनके खेत से 20 किलो लहसुन खोद ले गए थे। हर सीजन में वह आए दिन फ्री में गोभी व लहसुन देने की बात करते हैं। नहीं देने पर झगड़ा करते हैं। पोरसा पुलिस ने इस मामले में दफा 323, 294, 327,427 व 447,506/34 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें