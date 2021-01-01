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शूटिंग:जौरा के पगारा डैम पर हुई दोनाली वेबसीरिज की शूटिंग

मुरैना2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • जौरा के पगारा बांध के ईदगिर्द शूटिंग पूरी हुई

वेबसीरिज मिर्जापुर-01 व पार्ट-02 के फेमस एक्टर मुन्ना त्रिपाठी उर्फ दिव्यांग शर्मा की मूवी दुनाली की रविवार को जौरा के पगारा बांध के ईदगिर्द शूटिंग पूरी हुई। इस मूवी में फिल्म एक्टर चंकी पांडे सहित अन्य हीरो-हीरोइन भी मौजूद रहीं।

1962 में डकैतों द्वारा एक थाना लूटे जाने पर आधारित इस वेबसीरिज की 75 प्रतिशत शूटिंग चंबल क्षेत्र में ही हुई है। गौरतलब है कि डकैतों के जीवन पर आधारित वेबसीरिज मुंबई के फिल्म एक्टर व प्रोड्यूसर को काफी भा रही है। चंबल के डकैतों पर आधारित एक वेबसीरिज दोनाली की शूटिंग इन दिनों चंबल में जारी है।

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