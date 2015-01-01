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आक्रोश:बाजरा बेचने 5 दिन से इंतजार में किसान, बिना टोकन तुलाई के विरोध में जाम किया हाइवे

मुरैना3 घंटे पहले
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  • किसानों ने एसडीएम और टीआई से कहा- 5 दिन में भाड़े के 5 हजार रुपए देंगे तो घर क्या ले जाएंगे

समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद में अव्यवस्था को लेकर किसानों ने गुरुवार की शाम बरेह में हाईवे जाम कर दिया। गुस्साए किसानों ने एसडीएम अंबाह राजीव समाधिया से कहा कि सोसायटी कर्मचारी पैसे लेकर पिछले गेट से बिना टोकन वाले लोगों की ट्राॅलियों की तुलाई कर रहे हैं। किसानों ने केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अंबाह के बरेह में गुरुवार की शाम 5.30 बजे बाजरा बेचने आए किसानों ने अपने ट्रैक्टर-ट्राली हाईवे पर आड़े-तिरछे खड़े की जमा लगा दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम से किसानों ने शिकायत की कि उसैद के फूलसहाय का पुरा से आए किसान परमेंद्र तोमर का कहना था कि वह 5 दिन पहले 45 क्विंटल बाजरा लेकर उसे बेचने 25 किलो मीटर दूर स्थित कैलादेवी सोसाइटी बरेह खरीद केन्द्र पर आए हैं। पांच दिन का ट्रैक्टर-ट्राली का भाड़ा 5000 रुपए देना पड़ेगा। यहां स्थिति यह है कि सोसाइटी कर्मचारी बैक गेट से दलालों का बाजरा पैसे लेकर तुलवा रहे हैं। ऐसे लोगों का बाजरा तुरंत खरीदा जा रहा है जिनके पास टोकन ही नहीं हैं।

कैलारस में ज्ञापन... यहां भी इंतजार कर रहे किसान मप्र किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गयाराम सिंह धाकड़ ने तहसीलदार सुभ्रता त्रिपाठी से कहा कि किसानों को बाजरा बेचने के लिए जितने एसएमएस भोपाल से भेजे जा रहे हैं उसके अनुपात में टोकन दिए जाएं। टाेकन कम मिलने से किसान बाजरा नहीं बेच पा रहे हैं। तमाम किसान ऐसे हैं जो किराए से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर बाजरा बेचने आ रहे हैं। चार से पांच दिन तक बाजरा की तौल नहीं कराई जाएगी तो उस दशा में किसानों को चार-चार दिन का भाड़ा देना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में उदयराज सिंह, भंवरलाल, मातादीन धाकड़, सेमी, सुंदरलाल धाकड़, रामस्वरूप धाकड़, मातादीन धाकड़ शामिल रहे।

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