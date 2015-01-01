पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

4 दिन की बच्ची की हत्या:पिता ने पहले नाक-मुंह दबाया, फिर भी जिंदा रही तो गला दबा दिया

मुरैना2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो
  • बहू से बोली सास- जे का गंदी सी कलमुंही पैदा है गई, जाय नेक लक्षिन से रगड़ डार
  • मां, पिता और दादी पर केस, तीनों गिरफ्तार

जिला अस्पताल में जन्म के चौथे दिन मासूम बेटी की गला घाेंटकर हत्या करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी दादी और माता-पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।

जिला अस्पताल के सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में भर्ती चार दिन की नवजात बालिका को जब मां का दूध पिलाने के लिए मां-पिता को दिया गया तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को टीआई कोतवाली अजय चानना ने मृत बच्ची की दादी रूपाली रावत, मां अंजू रावत व पिता शैलेन्द्र रावत निवासी टेंटरा से पूछताछ की तो मां अंजू ने पुलिस को बताया कि बुधवार की दोपहर 12 बजे उसकी सास रूपाली ने उससे कहा- जे का गंदी से कलमुंही पैदा है गई... जाय नेक लक्षिन (ढंग से) से रगड़ डार।

सास ने अपनी बात को दो बार दोहराया तो मेरे पति (बच्ची का पिता शैलेंद्र रावत) ने बेटी की नाक-मुंह बंद कर दी। इसके बाद भी बेटी के शरीर में जान देखकर पति ने उसका गला दबा दिया जिससे वह मर गई। पुलिस के समक्ष अंजू समेत शैलेन्द्र व रूपाली ने बेटी की हत्या के अपराध को कुबूल कर लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें