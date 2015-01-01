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  • Former Minister From Commissioner IG Said Capturing Public Firing Booth, Now Riots Will Happen If Anything Happens In Counting

कांग्रेस का प्रदर्शन:कमिश्नर-आईजी से पूर्व मंत्री बोले- सरेआम फायरिंग बूथ कैप्चरिंग हुई, अब मतगणना में कुछ हुआ तो दंगे हो जाएंगे

मुरैनाएक घंटा पहले
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कमिश्नर कार्यालय के बाहर जब कांग्रेसियों को बेरिकेटिंग लगाकर पुलिस ने रोका तो उन्होंने जमकर नारेबाजी की।
  • झंडे लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने घेरी कमिश्नरी, बोले- मतदान के दिन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे थे अधिकारी-कर्मचारी

कमिश्नर साहब! 3 नवंबर को मतदान के दिन जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर उपद्रवियों ने सरेआम फायरिंग की, बूथ कैप्चरिंग कराई, सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा के एजेंट की तरह काम किया लेकिन पुलिस न तो घायलों की रिपोर्ट पर ढंग से एफआईआर कर रही है न अफसर वायरल वीडियो-ऑडियो के बावजूद कोई एक्शन ले रहे हैं। हम चुनाव जीत रहे हैं, पहले जो हुआ उसे भूल जाइए लेकिन मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पक्षपात हुआ तो यहां दंगे-फसाद हो जाएंगे। चंबल कमिश्नर आरके मिश्रा व आईजी मनोज शर्मा से यह बात कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कही।

उपचुनाव में सुमावली, जौरा, दिमनी, मुरैना विधानसभा में हुए उपद्रव से आक्रोशित सैकड़ों कांग्रेसियों ने शनिवार को हाईवे स्थित कमिश्नरी के बाहर आंदोलन किया। हाथों में झंडे-बैनर लेकर कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए कमिश्नरी में घुस गए, जहां पहले से बेरिकेड्स लगाकर खड़े पुलिसकर्मियों से उनकी अंदर जाने को लेकर जद्दोजहद भी हुई। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह स्थिति अनियंत्रित न हो, इसके लिए कमिश्नर कार्यालय के गेट से लेकर पूरे परिसर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। प्रदर्शकारीकारी जब कमिश्नर कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों के तेवर देखकर कमिश्नर आरके मिश्रा उनके बीच पहुंचे और प्रतिनिधि मंडल को कार्यालय आने की अनुमति दी। तब हंगामा शांत हुआ।

फायरिंग में कांग्रेसी घायल हुए, केस भी उन्हीं पर दर्ज, जांच कराएं
चंबल कमिश्नर आरके मिश्रा व आईजी मनोज शर्मा के समक्ष पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने आईजी मनोज शर्मा से कहा कि सुमावली में सरेआम फायरिंग हुई। हमारे कांग्रेसी गोली लगने से जख्मी हुए, पुलिस ने उपद्रवियों पर 307 की कायमी करने के बजाय साधारण धाराएं लगा दीं। जहां उपद्रव हुए वहां पुलिस अफसर हमारे कांग्रेसियों पर उल्टी एफआईआर कर रहे हैं यह कहां का कानून है। आप इन सभी मामलों की जांच के आदेश दें। इस पर आईजी ने सहमति व्यक्त की।

कमिश्नर साहब! आपके रिटायर होने में तो अभी 12 दिन बचे हैं ना
कमिश्नरी के सभागार में अफसरों से चर्चा के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह व जीतू पटवारी ने हंसी-ठिठोली करते हुए कहा कि कमिश्नर साहब! आपके रिटायरमेंट में तो अभी 12 दिन बचे हैं, यह सुनकर सभी लोग चौंके, लेकिन माहौल बदलते हुए दोनों पूर्व मंत्रियों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छे इंसान है। आपसे उम्मीद है कि गड़बड़ी नहीं होने देंगे। आप तो जानते हैं कि चुनाव में जिन अफसरों के रिटायरमेंट में 6 महीने बचते हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान है लेकिन हमने खुद कमलनाथ जी से कहकर आपको यहीं कमिश्नर बनाकर रखा।

प्रत्याशियों से पूर्व मंत्री पटवारी बोले- चिंता मत करो, विधायक बनकर हिसाब करेंगे
प्रतिनिधि मंडल में शामिल सुमावली से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाह, जौरा से पंकज उपाध्याय, दिमनी से रविंद्र भिड़ौसा ने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि इस चुनाव में तो अंधेरगर्दी हो गई। सरकारी कर्मचारी फर्जी वोट डलवा रहे हैं। सुमावली में अंधाधुंध फायरिंग, जौरा में पुलिसकर्मी शराब बंटवा रहे हैं। इस पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि चिंता मत करो, तुम चुनाव जीतकर विधायक बनकर आ रहे हो। एक-एक चीज की लिस्टिंग करके भोपाल आना, हम पूरा हिसाब बराबर करेंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, कुणाल चौधरी, विधायक बैजनाथ कुशवाह, पूर्व विधायक बलवीर डंडौतिया, अशोक भदौरिया, दिनेश गुर्जर, जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, कौशल पंडित सहित कई लोग मौजूद थे।

पहले डाक मतों की गणना हो, तब खुले ईवीएम

  • मतगणना के दिन डाक मतों की गिनती पहले कराई जाए और उसके परिणाम से सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जाए। इसके बाद ही ईवीएम मशीन से गिनती शुरू की जाए।
  • प्रत्येक राउंड के बाद मतदान पत्रक की प्रमाणित प्रति प्रत्याशियों को दी जाए। इसके बाद अगले राउंड की गिनती कराई जाए।
  • मतगणना के दौरान निरंतर पारदर्शी मॉनीटरिंग की जाए।
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