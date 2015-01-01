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  • From Morena, Farmers Of 6 Provinces Leave For Delhi, Rajagopal Said Central Government Should Quit Stubbornly Cancel 3 New Agricultural Laws

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आंदोलन:मुरैना से 6 प्रांतों के किसान दिल्ली रवाना, राजगोपाल बोले- केंद्र सरकार जिद छोड़ रद्द करे 3 नए कृषि कानून

मुरैनाएक घंटा पहले
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दिल्ली के किसान आंदाेलन काे समर्थन देने के लिए एकता परिषद के किसान राजधानी के लिए कूच करते हुए।
  • एकता परिषद का दावा: पदयात्रा में मप्र के साथ उप्र, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व केरल के भी किसान

3 नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों का कारवां गुरुवार को मुरैना से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक रनसिंह परमार ने दावा किया कि इस पदयात्रा में मध्यप्रदेश के साथ राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल से आए किसान भी शामिल हैं। किसानों ने कहा कि दिल्ली का आंदोलन सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, अब ये पूरे देश के किसानोें की आवाज बन गया है। केन्द्र सरकार को किसानों के हित में काला कानून वापस लेना होगा।

दिल्ली में 22 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए 6 प्रांतों के सैकड़ों किसान गुरुवार को मुरैना आए। पुराने बस स्टैंड पर उनका अभिनंदन करने के लिए कांग्रेस के 3 विधायक राकेश मावई, रविंद्र सिंह भिड़ौसा व अजब सिंह कुशवाह के साथ पूर्व विधायक महेशदत्त मिश्रा किसानों के बीच पहुंचे। विधायकों ने मेहमान किसानों से कहा कि चंबल से शुरू हुआ हर आंदोलन सफल रहा है, इसलिए कृषि क्षेत्र के 3 नए कानूनों को रद्द कराने के लिए एकता परिषद ने जो पदयात्रा शुरू की है, वह सफल हाेगी। पदयात्रा में मुरैना जिले के पहाड़गढ़, रामपुर, सबलगढ़ व जौरा इलाके 300 से ज्यादा किसान एकता परिषद के उदयभान सिंह परिहार के नेतृत्व में रवाना हुए।

किसान कांग्रेस ने शहर में निकाली रैली
किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान कांग्रेस ने गुरुवार को शहर में रैली निकाली। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर व शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में किसानों व युवाओं ने रैली के दौरान मोदी विरोधी नारे लगाए।

विधायक मावई ने कहा- केंद्रीय कृषि मंत्री कानून रद्द करने के बजाय किसान सम्मेलन करा रहे
कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने कहा कि दिल्ली में देशभर के किसानों का आंदोलन मोदी सरकार की जड़ाें को हिला रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की बजाय जगह-जगह किसान सम्मेलन करा रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन किसान आंदोलन को है। केंद्र ने काले कानून वापस नहीं लिए तो भाजपा काे केन्द्र की सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। पदयात्रियों काे कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह, रविंद्र सिंह तोमर भिड़ौसा और पूर्व विधायक महेशदत्त मिश्रा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रामलखन दंडौतिया, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राकेश यादव, सुनील शर्मा जौरा, ओमप्रकाश ठगेले, रामकुमार पाराशर, विक्रमराज मुदगल, मनीष मुदगल, राजेश कथूरिया, राकेश परमार मौजूद रहे।

यह आंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे देश के किसानों का: परमार
एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक रनसिंह परमार ने कहा कि केंद्र सरकार काले कानूनों पर पर्दा डालने के लिए दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को पंजाब व कांग्रेस का आंदोलन करार दे रही है लेकिन पूरा विश्व देख रहा है कि 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में देशभर के किसान लामबंद हैं।

जल, जंगल व जमीन का आंदोलन भी 13 साल पहले मुरैना से ही शुरू हुआ था
जल, जंगल व जमीन के मुद्दे पर जंगलाें में रहकर खेती-बाड़ी कर रहे आदिवासी किसानों का सबसे बड़ा सत्याग्रह 13 साल पहले 2007 में मुरैना से ही शुरू हुआ था, तब हजारों पदयात्री मुरैना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उस आंदोलन के माध्यम से देशभर के हजारों आदिवासी किसानों को काबिज जमीनों पर खेती करने का अधिकार मिला था। 2012 की पदयात्रा भी मुरैना से दिल्ली के लिए शुरू हुई थी। उस आंदोलन के माध्यम से किसानों को काबिज वन भूमि के पट्‌टे का अधिकार मिला।

अदालतों में 60 फीसदी केस किसानों के
एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी राजगोपाल ने पुराने बस स्टैंड पर किसानों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा कि देश की अदालतों में चल रहे मुकदमों में से 60 फीसदी मामले किसानों की जमीनों के विवाद से संबंधित हैं। कोर्ट-कचहरी कर रहे किसानों की मेहनत के रुपए व्यर्थ जा रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि रिटायर्ड जजों की सेवाएं लेकर किसानों के मुकदमों का निराकरण जल्द कराए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करे।

3 नए कृषि कानून बनाने से पहले देश के किसानों के बीच उसके मसौदे को चर्चा के लिए नहीं भेजा गया। किसान कोविड-19 के कारण चुपचाप था उसका लाभ उठाकर केन्द्र ने किसन विरोधी कानून बना दिए। कानून में कहां लिखा है कि किसानों को एमएसपी मिलेगा ही। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने मंडी समितियों काे खत्म करने का कानून बना दिया है इससे किसानों की फसल को व्यापारी औने-पौने दामों में खरीदेंगे।

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