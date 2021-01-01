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धरना:किसानों की आवाज दबा रही सरकार: यादव; आंदोलनकारी किसान नेताओं को आज संबोधित करेंगे बादल सरोज

मुरैना3 घंटे पहले
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अनश्चितकालीन धरने के दाैरान नारेबाजी करते किसान नेता। - Dainik Bhaskar
अनश्चितकालीन धरने के दाैरान नारेबाजी करते किसान नेता।

किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संघर्ष संयुक्त समिति का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को 16वें दिन भी जा रहा। आंदोलनकारी किसान नेताओं ने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। आंदोलनकारियों को संबोधित करने गुरुवार को अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज मुरैना आएंगे।

बुधवार को किसान नेता श्रीकृष्ण यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार न केवल किसान विरोधी है, बल्कि सत्ता की ताकत से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। जेके पिप्पल ने कहा कि नए कृषि कानून न केवल किसान विरोधी हैं, बल्कि इन कानूनों का असर देश की आम जनता पर भी पड़ेगा। धरना प्रदर्शन में रामनिवास दौनेरिया, श्रीकृष्ण यादव, शोभाराम कुशवाह, राजेश राठौर, सोनू पचौरी, बनवारीलाल जोशी आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

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