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सीएम ने जताई नाराजगी:वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा- हेल्पलाइन की शिकायतें जल्द निपटाएं; कार्रवाई की दी चेतावनी

मुरैना3 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुरैना, भिंड व शिवपुरी जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। - Dainik Bhaskar
मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुरैना, भिंड व शिवपुरी जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में मुरैना की खराब स्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियाें को चेतावनी दी है कि वह हर स्तर पर लंबित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाएं अन्यथा कार्रवाई तय करने में देर नहीं लगेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुरैना, भिंड व शिवपुरी जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। उन्होंने तीनों जिलों की स्थिति में सुधार के लिए कलेक्टर से कहा है। मुरैना जिले की 3088 शिकायत निराकरण के लिए लंबित हैं। स्थानीय स्तर पर 3251 शिकायतें लंबित हैं। एल-2 स्तर पर 708 व एल-3 स्तर पर 1118 शिकायतों का समाधान किया जाना है। शासन स्तर पर सबसे ज्यादा 773 शिकायत खाद्य व आपूर्ति विभाग से संबंधित हैं। एल-4 लेवल पर राजस्व विभाग की 336, बैंकों से संबंधित 318, नगरीय निकाय की 164 व पंचायती राज की 89 शिकायतें लंबित हैं।

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