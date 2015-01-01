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  • Kshatriya Community Was Aggravated By The Notice To Former MLA Gajraj Singh, The Official Said BJP's Base Will Be Erased

आरोप:पूर्व विधायक गजराज सिंह को नोटिस से क्षत्रिय समाज भड़का, पदाधिकारी बोले- भाजपा का जनाधार मिटा देंगे

मुरैना3 घंटे पहले
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  • मंडल अध्यक्ष से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं में आक्रोश, भाजपा की के खिलाफ तैयार कर रहे आंदोलन की रणनीति

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगने बाद क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के प्रदेश महामंत्री गजेंद्र सिंह राठौर ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि पूर्व विधायक सिकरवार की पहचान ईमानदार व दीन- दु:खियों की मदद करने वाली रही है। उन्होंने मुरैना जिले में पार्टी का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे पदाधिकारियों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप पार्टी का जनाधार घटाने का षड़यंत्र है।

राठौर ने पत्रकारों को बताया कि पूर्व विधायक सिकरवार 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पिछले 15 महीने की कांग्रेस सरकार में जो भी चोरी, लूट व अन्य अपराध हुए हैं। इसके खिलाफ सिकरवार ने सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी है। पूर्व विधायक को इस तरह कारण बताओ नोटिस देना उनकी छवि को खराब करने की साजिश है। पूर्व विधायक के खिलाफ भाजपा के कुछ नेता उंगली उठा रहे हैं।

जिससे क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्व विधायक के खिलाफ रचे जा रहे षड़यंत्र का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। पत्रकार वार्ता में सोवरन सिंह गुर्जा, राघवेंद्र सिंह तोमर, उम्मेद सिंह, रामबल सिंह सिकरवार, इंद्रपाल सिंह भदौरिया, मुन्ना सिंह जादौन, चंदन सिंह, कप्तान सिंह, राजा परमार, सामंत सिंह, रंजीत परमार, पूर्व पार्षद विद्याराम सिंह सिकरवार आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

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