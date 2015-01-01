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विवाद:सरकारी जमीन पर कब्जा करने लाठियां चलीं, 14 घायल

सबलगढ़3 घंटे पहले
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  • टेंटरा-सुखशाल मंदिर के पास पटवारी की मौजूदगी में चली लाठियां

सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर गुरुवार की शाम दो पक्षों में लाठियां चल गईं। इसमें 14 लोग घायल हो गए। गंभीर घायल 3 लोगों को मुरैना व ग्वालियर रैफर किया गया है। पूंछरी पंचायत के सर्वे क्रमांक 140 की सरकारी जमीन पर आसपास के गांव के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। 3 दिन पहले टेंटरा-सुखशाल मंदिर के पास की उक्त जमीन पर आरोपी मोतीलाल पक्ष के लोग अपनी करब रख गए।

इसके विरोध में दूसरे पक्ष के जगदीश पुच्त्र लालपति ने एसडीएम सबलगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की कि उक्त सर्वे नंबर की जमीन पर उसका पुराना अतिक्रमण है लेकिन मोतीलाल उस पर जबरन करब रख आया है।

शिकायत के बाद तहसीलदार ने गुरुवार को नरोत्तम मैकाले को शिकायत की जांच करने के लिए मौके पर भेजा। पटवारी ने दोनों पक्षों को सुनने व पंचनामा तैयार करने के लिए विवादित जमीन पर बुलाया। दोनों पक्षों की लोग इकट्ठे होने के बाद उनके बीच सरकारी जमीन को हथियाने के लिए बहस होने लगी। इसके बाद कुछ देर में ही दोनों पक्षों में लाठियां चलने लगीं।

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