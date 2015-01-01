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संगीतमय पूजन विधान:अष्ट द्रव्य से किया भगवान शांतिनाथ का पूजन, अभिषेक के बाद हुई शांतिधारा

मुरैनाएक घंटा पहले
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भगवान शांतिनाथ की पुजा करते जैन समाज के लाेग।
  • अतिशय क्षेत्र सिहोनियां में शांतिनाथ महामंडल विधान के तीसरे दिन हुआ संगीतमय पूजन विधान

जैन अतिशय क्षेत्र सिहोनिया में जगत कल्याण की कामना से मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के तीसरे दिन गुरुवार को जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के समक्ष श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संगीतमय पूजन विधान का आयोजन किया गया।

जैन समाज के आशीष जैन सोनू ने बताया कि इस अवसर पर जिनालय में जिनेन्द्र देव का अभिषेक एवं विश्व की सुख-समृद्धि कामनार्थ शांतिधारा की गई। अभिषेक एवं शांतिधारा के उपरांत इन्द्र-इन्द्राणियों ने देव-शास्त्र-गुरू की पूजन के साथ ही अष्ट द्रव्यों से भगवान शांतिनाथ की मधुर स्वर लहरियों के बीच श्रद्धापूर्वक विशेष पूजा-अर्चना की। इसके बाद मोक्ष कल्याणक की कामना से प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान जैन श्रद्धालुओं ने भगवान शांतिनाथ का जयघोष किया। जिससे पूरा अतिशय क्षेत्र धर्ममय हो गया। धार्मिक आयोजन के बीच में श्रद्धालुओं ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर भक्ति-भाव प्रकट किया।

महाअर्घ्य समर्पण, शांतिपाठ एवं विसर्जन विधि के साथ पूजन सम्पन्न होने के बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से जिनेन्द्र देव की मंगल आरती उतारी और भगवान शांतिनाथ का ध्यान, स्मरण कर पुण्य का संचय किया। इस अवसर पर आयोजित शास्त्र वाचन कार्यक्रम में शामिल होकर श्रावक-श्राविकाओं ने जिनवाणी का श्रवण कर धर्म लाभ लिया। इसके अलावा जिनेन्द्र भक्तों द्वारा णमोकार महामंत्र का जाप, 48 दीपकों के साथ रिद्धि-सिद्धि मंत्रों से भक्तामर स्त्रोत का पाठ कर शास्त्रोक्त पद्धति से प्रत्येक श्लोक पर मंत्रोचारपूर्वक दीपक समर्पित किए। साथ ही आचार्य मानतुंग रचित भक्तामर स्त्रोत की महिमा का गुणगान कर भगवान आदिनाथ व नेमिनाथ की मंगल आरती उतारी गई।

संगीत मंडली द्वारा प्रस्तुत भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान जैन समाज के महिला-पुरूष काफी संख्या में मौजूद रहे। सभी मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य पंडित राजेंद्र शास्त्री मांगरोनी एवं पंडित अमित शास्त्री टीकमगढ़ द्वारा संपन्न कराई गई। तीसरे दिन विधान कराने का सौभाग्य ब्रह्मचारिणी शीला जैन, दिनेश चंद जैन, आशा जैन, राजेश कुमार जैन, विभांशु जैन मुरैना एवं जवाहर लाल जैन, प्रदीप कुमार जैन बरैया मुरैना को मिला।

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