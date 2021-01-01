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ज्योतिष:मौनी अमावस्या 11 को, व्रत करने से बढ़ेगा आत्मबल

मुरैना2 घंटे पहले
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  • 12 फरवरी से शुरू होगीं गुप्त नवरात्र, मौनी अमावस्या के दिन दान करने से शनि देंगे कई गुना फल

माघ माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसी माह में मौनी अमावस्या पढ़ती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करने से आत्मबल बढ़ता है। इस माह में मनाई मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्र साधना के लिए विशेष फलदायी होती है। गुप्त नवरात्र में दस महाविद्या की पूजा का विधान है। खास बात यह है कि माह का शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा 15 की बजाए 16 दिन का जबकि गुप्त नवरात्र इस बार 9 की बजाय दस दिन के होंगे।

अाचार्य रामदत्त मिश्र के अनुसार शुक्ल पक्ष व गुप्त नवरात्र में एक-एक दिन अधिक होना शुभ संयाेग है, जो मंगलकारी रहेगा। इन योगों में की गई पूजा, दान-पुण्य और खरीद-फरोख्त विशेष फलदायी व समृद्धिकारक रहेगी। माघी अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। यह 11 फरवरी को सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगी। इस दिन मनु ऋषि का जन्म दिवस भी मनाया जाएगा। ऋषियों और पितरों के निमित्त की गई पूजा, जलार्पण व दान करने के लिए यह दिवस उत्तम फलदायी होता है। गुप्त नवरात्र 12 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक रहेंगे। आचार्य मिश्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में अधिकतर तांत्रिक पूजा होती है ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में साधना जितनी गोपनीय रखी जाती है सफलता उतनी अधिक मिलती है साधना की चर्चा केवल अपने गुरु से करता है।

बसंत पंचमी 16 को, गुप्त नवरात्र में सरस्वती जयंती भी मनाई जाती है
माघ की गुप्त नवरात्र में मां सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसे बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ मौसम में भी बदलाव शुरू हो जाता है। शीत काल की विदाई के बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना, जप, तप का विशेष लाभ होता है। आचार्य मिश्र के अनुसार पूर्व में इस दिन से बच्चों को विद्या अध्ययन शुरू कराने की परंपरा थी ताकि बच्चों पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे।

अमावस्या के अधिपति देवता हैं शनि, दान-पुण्य का होता है कई गुना फल
माघ माह की अमावस्या इस बार इसलिए खास है, चूंकि अमावस्या के अधिपति देवता स्वयं शनि है। इस दिन दान-पुण्य का कई गुना फल मिलता है। अमावस्या के दिन शनि स्व राशि में अधिक बलवान रहेंगे। अमावस्या का दिन हो और शनि मकर राशि में हो तो वृद्ध और रोगियों की सेवा करना शुभ फलदायी रहेगा। शनि न्याय के देवता है इसीलिए इन्हें न्यायाधिपति भी कहा जाता है।

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