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जहर का कारोबार:मुकेश व सुरेंद्र थे शराब माफिया, हड़वांसी के शर्मा बंधुओं ने मुनाफा कमाने बनाई थी जहरीली शराब

मुरैना3 घंटे पहले
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पुलिस द्वारा बरामद किए गए ड्रम, जिनमें स्प्रिट भरी थी। इन्हें आगरा से खरीदकर लाया गया था। - Dainik Bhaskar
पुलिस द्वारा बरामद किए गए ड्रम, जिनमें स्प्रिट भरी थी। इन्हें आगरा से खरीदकर लाया गया था।
  • आगरा से खरीद कर लाई गई स्प्रिट से बनी शराब से हुईं थीं 24 मौतें, अभी भी केमिकल से बनाई जा रही शराब
  • जहरीली शराब कांड के सभी 15 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस बोली- पूरे मामले को हो गया पर्दाफाश

छैरा-मानपुर में जहरीली शराब पीने से जिन 24 लोगों की मौत हुई, उसे बनाने के लिए हड़वासी का अंतराम शर्मा आगरा स्थित लाइसेंसी दुकान से 25 हजार रुपए में 1 हजार लीटर स्प्रिट खरीदकर लाया था। अवैध शराब के कारोबार में छैरा का मुकेश किरार, महाराजपुरा का सुरेंद्र किरार मास्टरमाइंड थे और यह इन्हें कमीशन कम देते थे। इसलिए हड़वांसी के अंतराम शर्मा ने अपने रिश्तेदार राहुल शर्मा तथा दिनेश के साथ मिलकर खुद का कारोबार शुरू कर दिया।

आरोपियों को किसी ने बताया कि जो 200 लीटर ओपी आप 25 हजार में खरीदकर लाते हो, उसके मुकाबले एक हजार लीटर स्प्रिट 25 हजार में मिल जाएगी। यह सुनकर हड़वांसी के शर्मा बंधु लालच में आ गए और आगरा की लाइसेंसी दुकान से स्प्रिट खरीदकर लाए। आरोपियों ने सोचा कि स्प्रिट में पानी ज्यादा मिला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 5 ड्रम में से आधा ड्रम यानि 100 लीटर स्प्रिट से बनी शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई और आरोपियों के हाथ-पैर फूले तो वह फरार हो गए।

अंतराम को दी सलाह...ओपी से भी सस्ती स्प्रिट मिलती है, इससे बनाई शराब, 5 ड्रम खरीद लाया
महाराजपुरा का सुरेंद्र किरार तथा छैरा का मुकेश किरार ओपी से शराब बनाकर गांव-गांव सप्लाई करते थे। इसी दौरान सुरेंद्र किरार महाराजपुरा का सप्लायर राहुल शर्मा ने अपने हड़वांसी के रिश्तेदार अंतराम से बात की और यह कहते हुए खुद का काम चालू किया कि, इसमें कमीशन कम मिलता है। इसके बाद अंतराम व राहुल शर्मा ने खुद ही ओपी खरीदकर नकली शराब बनाने का काम शुरू कर दिया।

इसी दौरान दोनों को किसी ने बताया कि जो ओपी तुम 25 हजार में 200 लीटर खरीदकर लाते हो, उसके एवज में 25 हजार में 1 हजार लीटर थिनर मिल जाएगी। इससे भी शराब बनाई जा सकती है। इस पर अंतराम ने आगरा स्थित लाइसेंसी दुकान से पहले राहुल का आधार कार्ड लगाया, जब दुकानदार ने आधार कार्ड अमान्य कर दिया तो अपने ही रिश्तेदारी दिनेश शर्मा का आधार कार्ड व्हाट्एप पर मंगाकर 5 ड्रम स्प्रिट खरीदकर मुरैना ले आया।

जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस ने कहा था- छैरा के मुकेश किरार ने सप्लाई की थी नकली शराब, जांच के बाद अब आरोप शर्मा बंधुओं पर
जहरीली शराब कांड के मामले में अभी तक पुलिस मुख्य आरोपी छैरा के मुकेश पुत्र भोगीराम किरार को मान रही थी, जो अवैध शराब बनाकर गांव-गांव सप्लाई किया करता था। पूरी जांच में सामने भी आया कि मुकेश ने ही शराब बनाकर मानपुर के रामवीर राठौर तथा गिर्राज किरार, बृजकिशोर शर्मा को बेचने के लिए सप्लाई की थी। लेकिन पूरी जांच के दौरान अवैध शराब से जुड़ा मामला हड़वासी की ओर डायवर्ट हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि जब आरोपी मुकेश स्वीकार कर चुका है कि उसने अवैध शराब बनाकर मानपुर-बिसंगपुरा में सप्लाई की, फिर अचानक हड़वासी के अंतराम शर्मा व सुरेंद्र शर्मा द्वारा खरीदकर लाई स्प्रिट से बनी जहरीली शराब से शासन मौत कैसे मान रहा है। यहां सवाल इसलिए भी है कि पूर्व एसपी अनुराग सुजानियां के सुमावली क्षेत्र के नेताजी की आपसी रंजिश को लेकर इस जहरीली शराब काड से जोड़कर देखा जा रहा है।

जहरीली शराब कांड में यह आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार
मुकेश किरार, गिर्राज किरार, राजू किरार, बृजकिशोर उर्फ पप्पू पडित, प्रदीप राठौर, मनमोहन उर्फ कल्ला पडित सभी रासुका में जेल गए। इसके अलावा महाराजपुरा का मुख्य ओपी सप्लायर सुरेंद्र किरार, अंतराम शर्मा, दिनेश तथा राहुल शर्मा हड़वांसी, करतार, खुशीलाल, मंजीत सिकरवार, सतीश शिवहरे ग्वालियर तथा रामवीर राठौर मानपुर शामिल हैं।

कॉस्मेटिक व्यापारी बनकर खरीदी स्प्रिट, आधार भी दूसरे का लगाया
राहुल शर्मा ओपी सप्लायर सुरेंद्र किरार महाराजपुरा का एजेंट था। उसने अपने रिश्तेदार अंतराम शर्मा को इस धंधे से अवगत कराया लेकिन राहुल, अंतराम को मुख्य सप्लायर सरेंद्र किरार व छैरा के मुकेश किरार का सिर्फ एजेंट था। ऐसे में जब राहुल व उसका रिश्तेदार अंतराम शर्मा कम कमीशन मिलने की वजह से हताश हुए तो उन्होने खुद का काम शुरू कर दिया।

गनीमत... निकाय/पंचायत चुनाव टले, नहीं तो बिछ जाती लाशें
लॉकडाउन के दौरान मुरैना जिले में छैरा में बनी अवैध शराब की जमकर तस्करी हुई और उसकी बिक्री भी हुई। जनवरी महीने के आखिर में निकाय/पंचायत चुनाव होने थे। अगर इसी जहरील स्प्रिट से बनी शराब जिलेभर में सप्लाई हो जाती तो मौतों का बड़ा हो सकता था।

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