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अव्यवस्था:बस स्टेंड पर नहीं हुआ पेयजल समस्या का समाधान, लोग परेशान

मुरैना3 घंटे पहले
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बैरियर क्षेत्र स्थित सरकारी व प्राइवेट बस स्टेंड पर पेयजल व्यवस्था नहीं रहने से यात्रियों को मंहगे दाम पर पाऊच व पानी की बोतलें खरीदकर प्यास बुझानी पड़ रही है।

कारण यह है कि बस स्टेंड परिसर में बनी पानी की टंकियों की टोंटी खराब पड़ी है, वहीं कई बार इन टंकियों में पानी भरा ही नहीं जाता। प्राइवेट बस स्टेंड के बस ऑपरेटर्स का कहना है कि बस स्टेंड पर पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कई बार नगर निगम को आवेदन दिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ।

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