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किसानों का दर्द:9 हजार क्विंटल बाजरा की एंट्री नहीं, सोसाइटी संचालक किसानों से बाेले- वापस ले जाओ उपज

मुरैना2 घंटे पहले
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बाजरा का भुगतान न होने की वजह से कलेक्टोरेट के बाहर धरना देते किसान व कांग्रेसी। - Dainik Bhaskar
बाजरा का भुगतान न होने की वजह से कलेक्टोरेट के बाहर धरना देते किसान व कांग्रेसी।
  • गुस्साए किसानों ने घेरी कलेक्टोरेट, कलेक्टर ने कहा-मैं इस मामले को दिखवाता हूं

2150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर समर्थन मूल्य पर बाजरा बेचना किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। 5 दिसंबर को बाजरा बेचने के बाद भी जिले के 222 किसानों को 9 हजार क्विंटल बाजरा का 1 करोड़ 93 लाख से अधिक का भुगतान सिर्फ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि उनके बाजरा की पोर्टल पर एंट्री नहीं हो सकी है।

नागरिक आपूर्ति निगम ने अब सोसाइटी संचालकों से कह दिया है कि किसानों से कह दो कि वे अपना बाजरा सोसाइटियों से उठाकर ले जाएं। बाजरा का भुगतान से न होने से आक्रोशित किसानों का दर्द है कि हमने 5 से 7 हजार रुपए भाड़ा खर्च किया, पांच-पांच दिन कड़ाके की सर्दी में सोसाइटियों के बाहर लाइन में लगे रहे। 5 दिसंबर से अब तक भुगतान का इंतजार कर रहे थे।

अगर हम दोबारा सोसाइटियों से बाजरा उठाने जाएंगे तो फिर भाड़ा खर्च होगा और बाजार में हमें औने-पौने दामों पर व्यापारियों-आढ़तियों को अपना बाजरा बेचना पड़ेगा। इस मुद्दे पर किसानों ने 2 दिन पहले कांग्रेसियों के साथ मिलकर कलेक्टोरेट पर हंगामा भी किया। हालांकि कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने इस मामले में कोई न कोई हल निकालने का आश्वासन दिया है लेकिन इसकी गुंजाइश कम ही नजर आ रही है।

अफसरों की सफाई: 25 दिन बाद शासन ने पोर्टल खाेलने से किया मना

समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने के बाद पोर्टल पर एंट्री न होने के मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के अफसरों का तर्क है कि पहले हमसे कहा गया कि पोर्टल खुलते ही एंट्री करा दीजिए। 5 दिसंबर को जब पोर्टल बंद हुआ जब 40 हजार क्विंटल बाजरा खरीदा गया।

इसके बाद 27 हजार क्विंटल बाजरा एक बार में तौला गया और 21 हजार क्विंटल दूसरी बार में तौला गया। 222 किसानों का 9 हजार क्विंटल बाजरा की एंट्री होने से पहले ही पोर्टल बंद हो गया। अब शासनस्तर से 25 दिन बाद पोर्टल खोलने से मना कर दिया गया है।

एक नजर में जानिए किसान कैसे दोहरी व्यवस्था का हुए शिकार

1. अंबाह क्षेत्र से आए किसान जंडेल सिंह ने बताया कि मैने 1.00 रुपए भाड़े पर ट्रैक्टर किया और अपना बाजरा 4 दिन लाइन में लगने के बाद सोसाइटी को बेचा। 5 दिसंबर से भुगतान आने का इंतजार कर रहे थे। 5 दिन पहले सोसाइटी संचालकों ने फोन करके कहा कि अपना बाजरा उठाकर ले जाओ। अब मैं दोबारा भाड़े पर ट्रैक्टर करके बाजरा उठाकर लाऊंगा। अगर व्यापारी खरीदेंगे भी तो 1200 से 1400 रुपए क्विंटल का भुगतान करेंगे।

2. अंबाह क्षेत्र के ही किसान रामतीर्थ शर्मा ने ट्रैक्टर-ट्रॉली का 4500 रुपए भाड़ा चुकाकर अपना 50 क्विंटल बाजरा सोसाइटी पर बेचा। 55 दिन से भुगतान का इंतजार कर रहा था। खाद-बीज की उधारी के लिए साहूकार से ब्याज पर कर्ज लिया। अब सोसाइटी से बाजरा उठाकर बाजार में बेचने के लिए दोबारा भाड़ा खर्च होगा और बाजार में बाजरे का भाव 1400 से 1500 रुपए क्विंटल मिलेगा।

अफसरों के निर्देश पर सोसाइटियों ने कराई बाजरा की तौल, एंट्री में देरी से बढ़ी मुसीबत

उपचुनाव की वजह से सीएम शिवराज सिंह चौहान आश्वासन देते रहे कि किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। खुद खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई कहकर गए थे कि समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी दिनांक खत्म होने के बाद भी खरीदा जाएगा।

अफसरों के निर्देश पर सोसाइटी संचालकों ने खरीदी बंद होने के बाद भी बाजरा की तौल कराई। लेकिन भोपाल से पोर्टल बंद कर दिया गया और खरीदे गए बाजरा की एंट्री नहीं हो सकी। अब भुगतान न होने से किसान हंगामा कर रहे हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के अफसर सोसाइटी संचालकों से कह रहे हैं कि किसानों का बाजरा वापस कर दो।

शासन ने पोर्टल नहीं खोला, बाजरा वापस करना ही पड़ेगा

शासन ने पोर्टल खोलने से मना कर दिया है। जिन 222 किसानों का 9 हजार क्विंटल बाजरा की एंट्री नहीं हो सकी, उसे वापस करना हमारी मजबूरी है। अधिकांश किसान अपना बाजरा उठाकर ले गए हैं। कुछ किसान शेष रह गए हैं।

-अरुण जैन, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम

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