पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

14 लोगों पर हत्या का केस दर्ज:नूराबाद पुलिस ने केशव गुर्जर की हत्या के मामले में की कार्रवाई

मुरैना3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

करुआ गांव में चुनावी रंजिश के दौरान केशव गुर्जर की हत्या के मामले में नूराबाद पुलिस ने 14 लोगों को नामजद किया है। इसमें ऐसे लोगों को भी आरोपी बनवाया गया है जिनका हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है। केशव की बुधवार की सुबह 7 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फायरिंग में दो लोग जख्मी हुए हैं।

नूराबाद पुलिस द्वारा लिखी गई दफा 302,307 व बल्वा की एफआईआर में रामलखन गुर्जर पुत्र सुघर सिंह गुर्जर, अतेन्द्र सिंह पुत्र पातीराम गुर्जर, हरिओम पुत्र वीरबल गुर्जर, सभाराम पुत्र रामअख्तयार गुर्जर, हरिकेश पुत्र पातीराम गुर्जर, शिवराम पुत्र कुंदा गुर्जर, सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मंशी कुशवाहा, प्रकाश पुत्र चंदन कुशवाहा, अमृत लाल पुत्र अमर सिंह कुशवाहा,रघुवीर पुत्र सोबरन सिंह कुशवाहा,जमुना पुत्र आदिराम कुशवाहा, भागीरथ पुत्र चंदन कुशवाहा,विष्णु पुत्र मुरारी कुशवाहा व जनक सिंह पुत्र बद्री कुशवाहा के नाम उल्लेखित हैं।

हत्या से एक दिन पहले 3 नवंबर को विवाद करुआ गांव की पोलिंग पर फर्जी मतदान को लेकर हुआ था। मृ़तक केशव सिंह गुर्जर के बेटे नंद किशोर का कहना है कि पोलिंग पर उनका चाचा दशरथ गुर्जर कांग्रेस की तरफ से एजेंट था और भाजपा की तरफ से रघुराज गुर्जर एजेंट था। भाजपा के लोग फर्जी वोटिंग करा रहे थे इसका विरोध करने पर दशरथ गुर्जर का रघुराज, सुरेन्द्र कुशवाह व शिवराम गुर्जर से झगड़ा हो गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें