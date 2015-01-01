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कोरोना का असर:नेशनल लोक अदालत में ऑनलाइन सुनवाई भी होगी

मुरैना3 घंटे पहले
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12 दिसंबर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में इस बार ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी प्रकरणों का निराकृत किया जाएगा। जिला न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन ने बताया कि जिला मुख्यालय एवं अंबाह, जौरा, सबलगढ़ में लोक अदालत के केसों का ऑफलाइन व ऑनलाइन निराकरण किया जाएगा।

न्यायालयों में राजीनामा योग्य लंबित फौजदारी, एनआई एक्ट, एमएसीटी, बिजली बिल, जलकर, वैवाहिक, दीवानी आदि एवं प्रिलिटिगेशन बैंक रिकवरी, एनआई एक्ट, विद्युत, जलकर, अन्य सिविल आदि प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा।

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