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प्रशिक्षण सम्पन्न:सरकारी प्रसव केंद्रों पर प्रत्येक बुधवार को मुख व स्तन कैंसर की जांच होगी

मुरैना2 घंटे पहले
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जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में स्टाफ नर्स को ट्रेनिंग देते प्रशिक्षक। - Dainik Bhaskar
जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में स्टाफ नर्स को ट्रेनिंग देते प्रशिक्षक।
  • स्टॉफ नर्सों का 4 दिवसीय कैंसर स्क्रीनिंग का प्रशिक्षण सम्पन्न

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में चल रहा चार दिवसीय कैंसर स्क्रीनिंग प्रशिक्षण शनिवार का सम्पन्न हो गया। इस शिविर मे 9 प्रसव केंद्रों में तैनात स्टाफ नर्स को कैंसर स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण के उपरांत सीएमएचओ डॉ आरसी बांदिल ने बताया कि प्रत्येक बुधवार को शासकीय प्रसव केंद्रों पर महिलाओं के गर्भाशय, मुख एवं स्तन कैंसर की जांच की जाएगी।

स्टाफ नर्स प्रारंभिक अवस्था में महिलाओं में होने वाले सर्वाकल कैंसर की समय पर जांच कर पहचान कर सकें इस प्रशिक्षण का प्रमुख उद्धेश्य था। प्रशिक्षण में स्टाफ नर्स को कैंसर की जांच के प्रोटोकॉल, महत्व, जोखिम, कारक एवं लक्षणों के बारे में बताया गया।

प्रशिक्षक की भूमिका स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ श्वेता बांदिल, डॉ गजेंद्र तोमर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एसपी श्रीवास्तव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनुभा माहेश्वरी ने निभाई। इस अवसर पर महेश दत्त गर्ग, शिवाजी सिंह शेखावत आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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