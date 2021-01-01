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खुशखबरी:पारले एग्रो ग्रुप मुरैना में सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग लगाएगा

मुरैना2 घंटे पहले
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सांकेतिक फोटो - Dainik Bhaskar
सांकेतिक फोटो
  • 200 लोगों को रोजगार के अवसर देगी कंपनी

फ्रूटी बनाने का 16वां सबसे बड़ा प्लांट बानमोर क्षेत्र के सीतापुर में लगाया जाएगा। नए संयंत्र के लिए आईआईडीसी ने पारले एग्रो कंपनी को 33 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। कंपनी 327 करोड़ रुपए निवेश कर 200 लोगों को रोजगार के अवसर देगी।

पारले एग्रो के जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट) मनीष मलहोत्रा ने बताया कि कंपनी सीतापुर में अपना सबसे लोकप्रिय उत्पाद फ्रूटी व एप्पी को तैयार करेगा। इसके लिये यहां वर्ल्ड का सबसे आधुनिकतम प्लांट लगाने की तैयारी है। लगभग 2800 करोड़ रुपये के टर्न ओवर वाले पारले एग्रो समूह का अंचल में यह पहला प्लांट होगा।

फ्रूटी व एप्पी उत्पादन के कारखाने के निर्माण पर कंपनी 327 करोड़ रुपए व्यय करेगी। प्लांट बनाने का काम इस साल अक्टूबर से शुरू होगा। वहीं सीतापुर प्लांट में पारले एग्रो कंपनी एक साल में 30 करोड़ फ्रूटी का उत्पादन करेगी।

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