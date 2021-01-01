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खाद्य सुरक्षा टीम की छापामारी:गंदगी के बीच बेकरी पर बना रहे थे पेस्ट्री और पपड़ी, दो पर एफआईआर

मुरैना3 घंटे पहले
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लक्ष्मी काॅलाेनी की गब्बर बेकरी पर कार्रवाई करते खाद्य सुरक्षा अधिकारी। - Dainik Bhaskar
लक्ष्मी काॅलाेनी की गब्बर बेकरी पर कार्रवाई करते खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
  • चिन्नोनी में खाद्य सुरक्षा टीम ने मिक्स दूध के टैंकर से लिया सैंपल

लक्ष्मी कॉलोनी में संचालित दो बेकरियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार की दोपहर छापा मारा। छापे के दौरान गंदगी के बीच पपड़ी व पेस्ट्री बनती मिली। इस मामले में गब्बर बेकरी व श्रीराम बेकरी के संचालकों के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराए गए हैं। वहीं चिन्नौनी से एक टैंकर से मिक्स दूध के सैंपल भी लिए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता, रेखा सोनी व महेन्द्र सिरोईया की टीम मंडी गेट के पास लक्ष्मी कॉलोनी में संचालित गब्बर बेकरी पर पहुंचे तो वहां मकड़ी के जाले और गंदगी मिली। केक, पेस्ट्री व पपड़ी बनाने के सांचे भी साफ नहीं हैं। ऐसी ही हालात श्रीराम बेकरी पर भी मिले। इस मामले में बेकरी मालिक गब्बर जाटव और श्रीराम बेकरी के मालिक संतोष राठौर के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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