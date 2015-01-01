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किसानों ने एसडीएम से की शिकायत:बाजरा बेचने वाले 2000 किसानों का 96 करोड़ का भुगतान अटका

मुरैनाएक घंटा पहले
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समर्थन मूल्य पर 15 दिन पहले बाजरा बेच चुके 2000 से ज्यादा किसानों को अब तक 96 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। इससे किसान परेशान हैं। किसानों ने गुरुवार को एसडीएम को पेश शिकायत में कहा है कि भुगतान के मामले में पक्षपात हो रहा है। जिन किसानों का बाजरा बाद में तौला गया उनके भुगतान पहले कर दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार तक 312 करोड़ रुपए के कुल भुगतान में से 226 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। शेष 96 करोड़ रुपए का भुगतान 2000 से ज्यादा किसानों को किया जाना है। भुगतान के लिए परेशान किसान नागरिक आपूर्ति निगम से लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक व सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं। किसान सभा के जिला रामनिवास शर्मा का कहना है कि जिन किसानों ने एक दिसंबर के आसपास अपने बाजरा की तौल सोसाइटी पर कराई थी उनके खातों में अभी तक भुगतान नहीं आया है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने बाद में बाजरा बेचा था उनको पेमेंट पहले कर दिया गया है।

खरीद की अंतिम तिथि पांच दिसंबर की शाम 5 बजे के बाद 616 किसानों का 27145 क्विंटल बाजरा तौला गया था। लेट तुलाई के कारण खरीदे गए बाजरा की एंट्री पोर्टल पर नहीं हो पाई थी। इससे किसानों का पांच करोड़ रुपए का भुगतान लटक गया था।

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