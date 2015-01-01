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युवा गुर्जर महासभा ने एसपी को ज्ञापन सौंपा:गोली मारने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस, गुर्जर समाज करेगा आंदोलन

मुरैनाएक घंटा पहले
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एसपी काे ज्ञापन साैंपते गुर्जर महासभा के पदाधिकारी
  • आरोपियों को गिरफ्तार करने दिया तीन दिन का अल्टीमेटम

सरायछौला थाना क्षेत्र स्थित मैथाना गांव निवासी मायाराम गुर्जर पर गोली चलाने वाले चार आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। जबकि घायल मायाराम घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। अगर आरोपियों को जल्द तीन दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया तो गुर्जर समाज व्यापक आंदोलन करेगा।

यह चेतावनी गुरुवार को युवा गुर्जर महासभा ने एसपी अनुराग सुजानिया को ज्ञापन सौंपकर दी है। युवा गुर्जर महासभा के संभागीय अध्यक्ष बल्ली सिंह गुर्जर ने बताया कि 10 दिसम्बर को मायाराम गुर्जर को अर्जुन सिंह का पुरा निवासी दीवान सिंह परमार, भीम सिंह परमार, मंजेश परमार, रामप्रवेश परमार ने गोली मारकर घायल कर दिया था। तभी से यह आरोपी फरार चल रहे हैं।

गुर्जर समाज ने एसपी को चेतावनी दी है कि अगर तीन दिन में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो सामाजिक स्तर पर आंदोलन कर पुलिस विभाग की ईंट से ईंट बजा देंगे। एसपी को ज्ञापन सौंपने वालों में गुर्जर विकास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह हर्षाना, तहसीलदार सिंह बैसला, गजेंद्र मावई, ब्रजेश गुर्जर, राजेंद्र, विभूति, रामचित्र, लल्लू गुर्जर आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

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