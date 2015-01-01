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सुविधा:समर्थन मूल्य पर बाजरा-धान खरीदने 45 से बढ़ाकर 49 खरीदी केंद्र बनाए

मुरैना3 घंटे पहले
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  • अंबाह में 7, पोरसा में 4, मुरैना में 9, जौरा में 15, कैलारस में 7 व सबलगढ़ में 6 केंद्र बनाए

समर्थन मूल्य पर बाजरा व धान की खरीदी करने के लिए जिलेभर में पहले 45 खरीदी केंद्र बनाए गए थे। अब इन्हें बढ़ाकर 49 कर दिया गया है।

इस तरह अब अंबाह में सात, पोरसा में चार, मुरैना में नौ, जौरा में 15, कैलारस में सात और सबलगढ़ में छह खरीदी केंद्र हो गए हैं। उपार्जन केंद्रों पर स्वतः मॉनीटरिंग के लिये कृषि विभाग के आारएईओ को नियुक्त किया है। कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि खरीदी केंद्रों पर सभी अधिकारी-कर्मचारी रोज सुबह 8 बजे पहुंचकर किसान को जारी एसएमएस का सत्यापन कर उपार्जन कार्य संपादित कराएं।

तीन खरीदी केन्द्र में संशोधन किया जिला उपार्जन समिति की बैठक में निर्णय के अनुसार तीन खरीदी केंद्रों में संशोधन किया गया है। इसके तहत पचोखरा का खरीदी केंद्र कृषि मंडी कैलारस को बनाया गया है। वहीं धमकन की जगह गुढ़ा आसन में खरीदी होगी। एसडब्ल्यूसी जींगनी के स्थापन पर बड़ागांव नावली को उपार्जन केंद्र बनाया गया है।

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