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अपहरण कांडे के बाद:राजस्थान की डकैत गैंग यूपी पुलिस के रडार पर

मुरैना2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • फिरौती को लेकर परिजन खामोश, एमपी पुलिस ने नहीं तलाशे फुटेज

झांसी के डॉक्टर आरके गुरबख्शानी के अपहरण को लेकर पुलिस असमंजस में है। क्योंकि फिरौती के मुद्दे पर डॉक्टर व उनके परिवार ने खामोशी साध ली है। उन्होंने पुलिस को सिर्फ इतना ही बताया है कि अपहरणकर्ताओं ने यह तो कहा था कि हम डकैत हैं, लेकिन हमने उन्हें फिरौती नहीं दी।

हालांकि झांसी के एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि मामला गंभीर व हाईप्रोफाइल है। इसलिए हमने अपहरणकर्ता डकैत गैंग का सुराग लगाने 3 टीमें गठित की हैं। इधर बदमाश जिस इंडिगो कार से डाक्टर का अपहरण करके लाए मप्र पुलिस ने दतिया व मुरैना टोल टैक्स पर वहां सीसीटीवी फुटेज तक नहीं तलाशे।

जबकि राजस्थान से लगे इलाकों में बदमाशों की सर्चिंग तो मुरैना पुलिस करवा ही सकती थी। यहां बता दें कि अपहरण के इस हाईप्रोफाइल मामले में झांसी व मुरैना पुलिस के रडार पर राजस्थान के गुर्जर गैंग है। क्योंकि जिस जगह से अपहृत डॉक्टर की रिहाई हुई, वह इलाके गुर्जर बहुल हैं और राजस्थान सीमा से सटे हुए हैं, जहां राजस्थान के गुर्जर गैंग का मूवमेंट रहता है।

अपहरण की इस वारदात को लेकर चंबल आईजी मनोज शर्मा ने बताया कि हमारी एसएसपी झांसी से बात हुई है। उनकी टीम जब भी इस मामले में बदमाशों को तलाशने आएगी, हम उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। हमने भी अपने मुखबिर तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। वहीं 29 जनवरी को झांसी के शिवपुरी हाईवे से अपहृत डॉक्टर आरके गुरबख्शानी रिहाई के बाद अपने परिजन के साथ झांसी लौट गए।

झांसी पुलिस ने उनके बयान लिए तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि-हां अपहरण करने वाले डकैत थे, यह उन्होंने खुद कहा। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर दंपति कुछ नहीं बता रहे। यहां बता दें कि रिहाई के बाद से डॉक्टर दंपति अपने झांसी संगम बिहार कॉलोनी स्थित घर में हैं। घर पर सिर्फ उनसे मिलने कुछ नाते-रिश्तेदार आ रहे हैं।

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