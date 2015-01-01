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विजेताओं को मिले पुरस्कार:सदा सुहागिन प्रतियोगिता में रेखा व नीलम बनीं विजेता

मुरैना3 घंटे पहले
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महिलाओं के पर्व करवा चौथ पर कोरोना के प्रभाव चलते ऑनलाइन सदा सुहागिन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने घर में ही रहते हुए अपनी प्रतिभा का फोटोग्राफ्स व वीडियोग्राफी के जरिए प्रदर्शन किया। इसमें रेखा बांदिल व नीलम गर्ग संयुक्त रूप से प्रथम, कल्पना सिंघल व लक्ष्मी गर्ग दूसरे नंबर पर रहीं।

लॉयंस क्लब वेस्ट द्वारा आयोजित करवा चौथ की ऑनलाइन प्रतियोगिता के बारे में क्लब की अध्यक्ष एड. सपना बंसल ने बताया कि 19 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच गई इस प्रतियोगिता में शहर की बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। जिसमें जूरी मेंबर्स ने नियमों के अनुसार विजेताओं की घोषणा की। इसमें रेखा बांदिल-नीलम गर्ग प्रथम, कल्पना सिंघल-लक्ष्मी गर्ग सेकंड, कीर्ति गुप्ता तृतीय, स्वीटी गुप्ता चौथे, वर्षा सिंघल पांचवे तथा निशा गर्ग छटवे नंबर पर रहीं। विजयी प्रतिभागियों को क्लब द्वारा आकर्षक उपहार से सम्मानित किया गया।

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