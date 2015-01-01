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कार्रवाई:किराना की 15 दुकानों से लिए दाल, मसाले व गुड़ के सैंपल, तीन प्रतिष्ठानों के नमूने फेल

मुरैनाएक घंटा पहले
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चलित लैब में जांच करते खाद्य सुरक्षा अधिकारी।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को सबलगढ़ में 15 किराना दुकानों के सैंपल लिए गए जिनमें से तीन प्रतिष्ठानों के नमूने फेल आए हैं। फेल नमूनों की जांच रिपोर्ट को अभियोजन के लिए एडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता के मुताबिक, गुरुवार काे सबलगढ़ में की गई सैंपलिंग जांच में मनीष किराना व्यवसायी विजय कुमार की दुकान से कालीमिर्च व खड़ी हल्दी का सैंपल लिया जिसमें से काली मिर्च का सैंपल फेल आया है।

विनय किराना स्टोर से उड़ ददाल, अरहर दाल व सौंफ का सैंपल लिया गया जिसमें उड़द दाल का नमूना फेल हो गया। अशोक ट्रेडर्स से कालीमिर्च व गुड का सैंपल लिया गया जिसमें काली मिर्च का सैंपल फेल पाया गया। काली मिर्च में पपीता के बीज मिले पाए गए।

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