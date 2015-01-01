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अव्यवस्था:देखभाल के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो रहा संजय पार्क

मुरैना3 घंटे पहले
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मेला मैदान के पास स्थित संजय पार्क इन दिनों दुर्दशा को शिकार हो रहा है। समय पर सिंचाई नहीं होने से यहां लगे पेड़-पौधे सूख रहे हैं तथा देखरेख के अभाव में कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं।

पार्क में घूमने वाले लोगों का यह भी कहना है कि दिन के समय कुछ आवारा किस्म के लोग इस पार्क में बैठकर जुआ, शराब जैसी असामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं। बावजूद इसके बैरियर बीट क्षेत्र के पुलिस कर्मचारी संजय पार्क में निगरानी नहीं रखते तथा देखरेख के अभाव में यह पार्क दुर्दशा का शिकार हो रहा है।

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