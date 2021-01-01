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खसरे से लिंक नहीं आधार:56 केंद्रों पर अब तक सिर्फ 734 किसानों के पंजीयन; पटवारी के चक्कर लगा रहे किसान

मुरैना3 घंटे पहले
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जीवाजी गंज मार्केटिंग सोसायटी पर बुधवार काे नहीं हुए पंजीयन। - Dainik Bhaskar
जीवाजी गंज मार्केटिंग सोसायटी पर बुधवार काे नहीं हुए पंजीयन।
  • गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराने में परेशानी

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानाें के पंजीयन की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू हो चुकी है लेकिन इस साल जमीन के खसरा नंबर के आधार से लिंक होने पर ही पंजीयन के नए आदेश ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कई किसानों के खसरा नंबर आधार से लिंक नहीं होने से वे पटवारी व पंजीयन केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। इस कारण पंजीयन की गति भी धीमी है। हर खसरे के लिए मोबाइल नंबर भी अलग मांगा जा रहा है।

जिले के 56 खरीद केंद्रों पर पिछले 9 दिन में केवल गेहूं खरीदी के लिए 734 किसानों के ही पंजीयन हो सके जबकि इस बार गेहूं की पैदावार अच्छी मिलने की उम्मीद है। समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि से किसानों में पंजीयन के प्रति रुझान भी देखा जा रहा है। वहीं जीवाजी गंज मार्केटिंग सोसायटी के कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि सुबह से सर्वर डाउन थे। इसलिए बुधवार को पंजीयन कार्य नहीं हो सका। पिछले नौ दिन में केवल चार किसानों के ही पंजीयन हो सके हैं।

किसान बोले- हमें आधार लिंक कराने पटवारी को ढूंढ़ना पड़ रहा
किसानों का कहना है नया नियम लागू होने से परेशान होना पड़ रहा है। खसरा को आधार से लिंक करवाने के लिए हल्का पटवारियों को ढूंढना पड़ रहा है। किसान प्रयाग नारायण, गिरधर डंडौतिया ने बताया कि पटवारियों के पास मोबाइल एप के माध्यम से आधार व खसरा को लिंक करवाना जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन पटवारी हल्के में नहीं मिल रहे है। उनके पास एक से अधिक हल्कों का प्रभार होने से ढूंढना पड़ता है। पंजीयन की आखिरी तारीख भी 20 फरवरी ही है। ऐसी स्थिति में कई किसान पंजीयन से वंचित हो सकते हैं। इस पर प्रशासन को नए सिरे से विचार करना चाहिए।

हमारी समस्या पर ध्यान दे जिला प्रशासन
मैं बुधवार को गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराने मुरैना आया था लेकिन जीवाजी गंज स्थित मार्केटिंग सोसायटी कार्यालय पर कोई कर्मचारी नहीं मिला। पूछने पता चला कि सर्वर डाउन होने से सुबह से पंजीयन नहीं हो सके। जिला प्रशासन को किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।
अमर सिंह कुशवाह, किसान ग्राम कैथोदा

समस्या का समाधान कर दिया गया है
शासन स्तर पर आधार लिंक की समस्या का निराकरण आज से कर दिया गया है। आगे पंजीयन कार्य में गति आएगी। पिछले 9 दिनों में गेहूं खरीदी के लिए 734 किसानों ने, चना बेचने के लिए 7 व सरसों बेचने के लिए 313 किसानों ने पंजीयन कराया है। अब इसमें और तेजी आएगी।
बीएस तोमर, जिला आपूर्ति अधिकारी

पंजीयन कराने के लिए अब सिर्फ 16 दिन बाकी
इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन की आखिरी तारीख 20 फरवरी निर्धारित है। वहीं 20 मार्च के आसपास खरीदी शुरू होने की संभावना है। जिले के 56 केंद्रों पर ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा है। जीवाजी गंज स्थित शहर की मार्केटिंग सोसायटी पर बुधवार तक केवल 4 किसानों के ही पंजीयन हुए हैं। किसान सोसायटी या खरीदी केंद्र पर जाते है तो नए आदेश के तहत सॉफ्टवेयर आगे की प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है। इसके चलते संबंधित संस्थाएं भी परेशान है।

सम्मान निधि वालों को सुविधा: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों के पंजीयन आसानी से हो रहे हैं। इन किसानों के खसरा नंबर व आधार कार्ड लिंक होने से परेशान नहीं होना पड़ रहा है। इन किसानों के पंजीयन कराने में सॉफ्टवेयर आसानी से काम कर रहा है।

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