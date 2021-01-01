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अंबाह में ब्याही दुल्हन का मामला:गांव की मौसी ने ही नाबालिग की दोगुनी उम्र के लड़के से कराई थी शादी

मुरैना3 घंटे पहले
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  • नाबालिग काे खरीदकर लाने के मामले में चाइल्ड लाइन और महिला बाल विकास आमने सामने

बिहार की जिस नाबालिग लड़की को आरोपी भोला जैन शादी करके ब्याह कर लाया था, उस मासूम की शादी उसके ही गांव सिरसा में रहने वाली महिला ने कराई थी। अंबाह कस्बे के शांतिनगर में रहने वाली यह महिला अब फरार है। इससे पहले चाइल्ड लाइन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग एफआईआर कराने को लेकर आमने-सामने हैं।

अंबाह निवासी भोला जैन बिहार के सिरसा से जिस नाबालिग को खरीदकर लाया था, उसकी मध्यस्थता अंबाह में रहने वाली महिला ने कराई थी। महिला खुद बिहार की रहने वाली है और उसने 1 लाख रुपए में भोला जैन की शादी 17 साल की नाबालिग से कराई थी। घटना के बाद महिला भूमिगत है। इधर मेडिकल रिपोर्ट में लड़की के नाबालिग साबित होने के बाद भी बुधवार को एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकी। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग व चाइल्ड लाइन आमने-सामने है।

चाइल्ड लाइन का कहना है कि हम प्राइवेट एजेंसी हैं, नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास है जबकि महिला एवं बाल विकास अंबाह की सुपरवाइजर मीना शर्मा का कहना है कि सूचना पहले चाइल्ड लाइन को मिली थी, इसलिए वही एफआईआर कराए। अब चाइल्ड लाइन ने बाल कल्याण समिति के प्रभारी अध्यक्ष अजय खेमरिया (शिवपुरी) को ई-मेल भेजकर आगे लिए मार्गदर्शन मांगा है।

इस मामले में एफआईआर कोई भी करा सकता है, जिम्मेदारी से बच रहे हैं सभी
जुवेनाइल एक्ट में नाबालिग की खरीद-फरोख्त या शादी के मामले में कोई भी व्यक्ति एफआईआर करा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग को नैतिकता के आधार पर एफआईआर करानी चाहिए। चाइल्ड लाइन को भी एफआईआर का अधिकार है। चाहें तो दोनों एजेंसियां संयुक्त रूप से एफआईआर करा सकती हैं। अगर 24 घंटे में यह दोनों एजेंसियां एफआईआर नहीं कराएंगे तो बाल कल्याण समिति एफआईआर के लिए एसपी को पत्र लिखेंगी।
अजय खेमरिया, प्रभारी अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति मुरैना

ह्यूमन ट्रैफिकिंग: 5 साल की बच्ची बेचने वाले आरोपी डॉक्टर की तलाश में सैंपऊ में दबिश
​​​​​​​मुरैना| वैश्यावृत्ति कराने के लिए मासूम बच्ची को धौलपुर से खरीदकर मुरैना में रखने और 5 साल की बच्ची को बीयर पिलाकर गैर कानूनी काम में उतारने के मामले में बड़े ही चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सैपऊ में रहने वाले जिस आरएमपी डॉक्टर ने 20 हजार रुपए में हाल निवासी मुरैना (अंबाह) में रहने वाली गुड्‌डी भदौरिया के माध्यम से मासूम को आरोपी गुड़िया कारखुर को बेचा था, वह पहले भी इस तरह के कारोबार में संलिप्त रहा है। मुरैना की स्टेशन रोड थाना पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को सैपऊ में आरोपी डॉक्टर के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। लेकिन वह फरार हो गया। वहीं आरएमपी डॉक्टर की रिश्तेदार महिला गुड्‌डी भदौरिया को लेकर मुरैना पुलिस असमंजस में है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी महिला गुड्‌डी भदौरिया नहीं गुड्‌डी सिकरवार है।

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