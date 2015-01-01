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चंबल का उसैद पुल:उसैद पुल की लंबाई 700, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 25 मीटर रहेगी, निर्माण दिसंबर से

मुरैनाएक घंटा पहले
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चंबल के उसैद घाट पर पुल के अधूरे पिलर बनाने का काम जल्द शुरू हाेगा।
  • ब्रिज कारपोरेशन कंपनी ने 100 करोड़ का टेंडर जारी किया

चंबल के उसैद घाट पुल को बनाने का काम दिसंबर माह में शुरू होगा। ब्रिज कारपोरेशन का ठेकेदार सबसे पहले चंबल के पानी में पिलर खड़े करने का काम करेगा, क्योंकि भोपाल की शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कुछ पिलर बनाने के बाद काम बंद कर दिया था। नई निर्माण एजेंसी को उसेद घाट से लेकर पिनाहट घाट के बीच उसैद पुल को 700 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा व 25 मीटर ऊंचा पुल बनाकर तैयार करना है। ताकि आगामी 100 साल तक बाढ़ का पुल पर असर नहीं हो सके।

10 महीने पहले तक भोपाल की शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पुल के लिए नदी में पिलर बनाए, लेकिन पूर्व विधायक कमलेश जाटव की आपत्ति के बाद ब्रिज कारपोरेशन कंपनी ने चंबल में 12 करोड़ रुपए का काम होने के बाद निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब फिर से उसैद-पिनाहट पुल बनाने के लिए कारपोरेशन ने 100 करोड़ लागत का तकनीकी टेंडर जारी किया है, जिसमें पटना की नारायण दास कंस्ट्रक्शन कंपनी, गुजरात की सोना बिल्डर्स व राजस्थान की एक कंपनी ने टेंडर डाले हैं। ब्रिज कॉरपोरेशन के कार्यपालन यंत्री एमएस जादौन का कहना है कि जो निर्माण एजेंसी अटेर में चंबल पुल का निर्माण कर रही है, संभवत: उसको ही वर्कआर्डर अवार्ड होगा।

चुनाव संकल्प में क्योरी घाट पर भी पुल की घोषणा
विधानसभा उपचुनाव में भाजपा व कांग्रेस के घोषणा-पत्र में चंबल के रायपुर क्योरी घाट पर भी पक्का पुल बनाने की बात कही गई है। मतगणना के बाद जिस पार्टी की भी सरकार मध्यप्रदेश की सत्ता में रहेगा उसे चुनाव घोषणा के पालन में चंबल के रायपुर क्योरी घाट पर पक्का पुल बनाने की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी करना होगी। इस पुल के बनने से नगरा होकर लोग सीधे यूपी के चित्राहट थाना क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। उस दशा में पोरसा व गोरमी के लोगों को यूपी से काम निपटाने सुविधा मिलगी।

अब आसन नदी पर भी 26 करोड़ से बनेगा पुल
सुमावली से जौरा जाने के लिए आसन नदी पर 26 करोड़ लागत से 525 मीटर लंबा, 7.5 मीटर चौड़ा व 15 मीटर ऊंचा पक्का पुल बनेगा। इसके लिए मुख्य सचिव स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है। टेंडर जारी हो चुके हैं। कार्यपालन यंत्री जौरा की मानें तो आगामी जनवरी माह से पुल निर्माण शुरू होगा। धमकन में आसन नदी पर पुल बनने से जौरा पहुंचने के लिए 21 किमी लंबाई का फेर बचेगा। यह पुल पीएचई मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना की पहल पर मुख्यमंत्री ने मंजूर किया है।

जानिए, आसन नदी पर पुल बनना क्यों जरूरी
सुमावली व जौरा के बीच आसन नदी पर पक्का पुल बनाया जाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आसन बैराज में पानी भरने की दशा में धमकन का रपटा पानी की डूब में आ जाता है। उस हाल में लोगों को 20 से 21 किमी लंबाई का फेर लेकर जौरा पहुंचना पड़ता है। 15 मीटर ऊंचाई का पक्का पुल बनने के बाद सुमावली अंचल के 10 गांव के लोगों को जौरा पहुंचने के लिए शॉर्टकट रूट मिलेगा। इससे लोगों को सुरक्षित यात्रा के सुगम यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।

यूपी से सीधे जुड़ेगा अंबाह पाेरसा, व्यापार भी बढ़ेगा
चंबल के उसैद घाट का हाई लेवल ब्रिज बनने के बाद मुरैना जिले का अंबाह, पोरसा और भिंड का गोरमी इलाका यूपी के पिनाहट, आगरा, फिरोजाबाद व राजस्थान के राजाखेड़ा से सीधा जुड़ जाएगा। अंबाह से इटावा, कानपुर व नई दिल्ली जाने के लिए भी व्यापारियों को शॉर्ट रूट मिलेगा। इससे दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसका असर अंबाह क्षेत्र से 20 से ज्यादा गांवों की आर्थिक उन्नति पर पड़ेगा।

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