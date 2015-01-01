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खतरा:नालियां जाम होने से मच्छरों की संख्या बढ़ी संक्रमण फैलने का खतरा

मुरैना3 घंटे पहले
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तुस्सीपुरा इलाके में नालियों की सफाई नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।

स्थानीय निवासी दीपक माहौर, रवि जाटव, मुकेश बाथम आदि ने बताया कि वार्ड में तैनात नगर पालिका के सफाई कर्मचारी नियमित नालियों की सफाई नहीं करते ऐसे में कुछ जगह जलभराव की समस्या विकराल हो रही है, वहीं मोहल्लों में गंदगी पसरी होने के कारण लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे नालियां साफ करने को लेकर कई बार नगर निगम आयुक्त को आवेदन सौंप चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नालियों से आ रही दुर्गंध से घरों में रहना मुश्किल हो गया है।

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