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जहरीली शराब का पर्दाफाश:मुरैना के छैरा में 24 लोगों की जान लेने वाली जहरीली शराब आगरा से लाई स्प्रिट से बनी थी

मुरैना3 घंटे पहले
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  • हड़वांसी निवासी अंतराम शर्मा 25 हजार रुपए में खरीदकर लाया था स्प्रिट का ड्रम

जहरीली शराब से छैरा-मानपुर सहित जिले में 24 लोगों की मौत का पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है। जहरीली शराब बनाने के कारोबार से जुड़े 15 आरोपियों में 2 आरोपी 25 हजार रुपए में 200 लीटर का एक ड्रम खरीदकर लाते थे। लेकिन उन्हें किसी ने सुझाव दिया कि अगर स्प्रिट (थिनर) खरीदकर लाओगे तो वह सस्ती पड़ेगी। हड़वासी में रहने वाले अंतराम शर्मा ने सस्ती शराब बनाकर मोटा मुनाफा कमाने के लालच में आगरा स्थित अश्विनी कैमिकल स्टोर पर जाकर 25 हजार रुपए में थिनर के 5 ड्रम (200-200 लीटर) खरीदे और उसी से जो जहरीली शराब बनाई, उससे 24 लोगों की मौत हो ग्रई।

आगरा से थिनर लाने वाले अंतराम शर्मा ने बताया कि वह स्प्रिट खरीदने के लिए आरोपी राहुल शर्मा का आधार कार्ड लेकर पहुंचा, लेकिन जब आगरा के कैमिकल विक्रेता ने राहुल का आधार कार्ड अमान्य कर दिया तो मैने दिनेश शर्मा से व्हाट्सएप पर आधार कार्ड मंगाया, जिसके आधार पर मुझे दुकानदार ने 200-200 लीटर के 5 ड्रम स्प्रिट बेच दी।

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