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  • The Rogues Entered The House On The Way To The Terrace, Locked The Doors Of The Room From Outside, The Jewelery Worth 2.5 Lakh And Crossed 45 Thousand Cash

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चोरी:छत के रास्ते घर में दाखिल बदमाशों ने कमरे के दरवाजे किए बाहर से बंद, सवा दाे लाख के जेवर व 45 हजार नकद पार

मुरैना42 मिनट पहले
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  • बदमाशों ने दिया गुरु-शुक्रवार की रात नकबजनी को अंजाम

अंबाह के गुरुद्वारा मोहल्ला में दूध कारोबारी राजेश सखवार के घर में घुसकर 4 बदमाश 2.60 लाख रुपए का माल समेट ले गए। जानकारी के मुताबिक, राजेश सखवार गुरुवार की शाम दूध दुहाने के लिए तेजपाल का पुरा चले गए। घर पर राजेश की पुत्रवधु मंजू, बेटी पूनम व बहन सावित्री थीं। रात में एक कमरे में पूनम व फरियादी का नाती साे रहा था व दूसरे कमरे में बहन व बहू लेटी थीं। रात 2 बजे छत के रास्ते घर में दाखिल हुए चोरों ने दोनों कमरे के दरवाजों को बाहर से बंद किया और तीसरे कमरे में रखी दो अलमारियों के लॉकर तोड़कर उनमें रखे नकद 45 हजार रुपए अपने हवाले कर लिए।

चोरी हुए जेवरात की कीमत 2.15 लाख रुपए आंकी गई है। सुबह 4 बजे सावित्री की नींद खुली और वह कमरे से बाहर आने को तैयार हुईं तो दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण उन्होंने अपने भाई राजेश को फोन लगाया तब राजेश ने घर आकर दरवाजे खोले और महिलाओं को कमरे से बाहर निकाला। घर के दूसरे कमरे चेक करने पर पता चला कि चोर माल समेट ले गए। मौका मुआयना करने पहुंचे एएसआई डीडी शुक्ला ने चोरी की एफआईआर शाम 4 बजे तक दर्ज नहीं की थी।

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