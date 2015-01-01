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बिजली कटौती:आज शहर में 6 घंटे बंद रहेगी बिजली सप्लाई

मुरैना3 घंटे पहले
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132 केवी दिमनी से निकलने वाले 33 केवी बड़ागांव फीडर पर 8 नवंबर को अति आवश्यक कार्य की वजह से सुबह 10 बजे से 4 बजे तक किशनपुर, मुड़ियाखेरा, बिचौली, डोंगरपुर, महिवा का पुरा, महादेव का पुरा, सिरमिती, नायकपुरा, घुरैया का पुरा, मैंथाना, बाबरखेड़ा, तिलोंधा, रामभजन का पुरा, पीपरखेड़ा, गड़ौरा, मृगपुरा, गौसपुर, ताजपुरा, महचंद का पुरा, लीलाधर का पुरा, हंसराज का पुरा, पलपुरा, पिडावली, खासखेड़ा, अजीतपुरा, विंडवा क्वारी, पिपरसा, दीखतपुरा और गोपियापुरा से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

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