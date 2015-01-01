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शिविर:22 पंचायतों में लगेंगे समस्या निवारण शिविर

मुरैनाएक घंटा पहले
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ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने के उद्धेश्य से सबलगढ़ जनपद पंचायत की 22 ग्राम पंचायतों में समस्या निवारण शिविर लगाने के निर्देश एसडीएम अंकिता धाकरे ने अधिकारियों को दिये है। यह शिविर 14 से 28 दिसम्बर तक चिन्हित ग्रामों में लगाए जाएंगे।

प्राप्त आवेदनों के निराकरण का दायित्व जनपद पंचायत सीईओ का रहेगा। कुछ आवेदनों का निराकरण शिविर में न होने पर उनकी समय-सीमा निर्धारित पर आवेदकों को अवगत कराया जाएगा। इन शिविरों में विकासखंड के तहसीलदार, परियोजना अधिकारी, बीआरसी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, एसएडीओ, कृषि, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायक प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।

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