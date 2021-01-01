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भास्कर स्टिंग:सवा लाख दो, मेरी गारंटी है बिहार से 18-20 साल की लड़की दिलवा दूंगा, अब तक 10-15 रिश्ते करवा चुका हूं

मुरैनाएक घंटा पहलेलेखक: सुमित दुबे
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  • कैलारस में रहने वाले बिंदु दलाल ने मोबाइल फोन पर स्वीकारा, रुपए लेकर कराते हैं शादियां
  • अंबाह में बिहार से खरीदकर लाई गई लड़की के खुलासे के बाद भास्कर ने तलाशा मुरैना में मानव तस्करी का नेटवर्क

मुरैना जिले में अधिक उम्र के युवकों की शादी कराने के लिए बिहार और उप्र से एक से डेढ़ लाख रुपए में लड़कियों की खरीद-फरोख्त कर लाने वाले गिरोह का नेटवर्क सक्रिय है। हाल ही में अंबाह में बिहार से खरीदकर लाई गई एक लड़की ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया तो मामले का खुलासा हुआ। जांच में नाबालिग निकली इस लड़की की शिकायत पर उसके पति और उसके ससुराल वालों पर केस दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है।

इस मामले के बाद दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन कर इस तरह के नेटवर्क से जुड़े लोगों से संपर्क किया तो एक दलाल ने दो टूक कहा- सवा लाख रुपए दो, मेरी गारंटी है बिहार से 18 से 20 साल की लड़की खरीदकर ला दूंगा। उसने इस तरह की खरीद फरोख्त कर 10 से 15 रिश्ते तय करवाने का दावा भी किया। नेटवर्क में दो दर्जन से अधिक दलाल सक्रिय हैं, जो ऐसे युवकों की तलाश में रहते हैं, जिनकी आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी शादी नहीं हो पाती है। यह दलाल 50 हजार रुपए फीस लेकर न सिर्फ हर साल 100 से अधिक अधेड़ कुंवारों के लिए बिहार, बनारस, छतरपुर से लड़कियां खरीदकर हर समाज के लोगों की शादी करवाते हैं। सवर्ण और संपन्न बिरादरी में भी यह चलन तेजी से बढ़ा है।

गंभीर बात यह है कि इनमें से 50 प्रतिशत दुल्हनें दो से तीन महीने ससुराल में ठहरने के बाद सामान समेटकर गायब हो जाती हैं। इनमें से आधे मामले सामाजिक बदनामी के डर से थानों तक भी नहीं पहुंचते। हाल ही में अंबाह में इसी तरह के मामले का खुलासा हुआ, जब लड़की ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत कर दी।

मिला धोखा : एक से डेढ़ लाख में खरीदी लड़की सामान समेटकर फरार, थाने में सिर्फ गुमशुदगी
1. शहर के गणेशपुरा इलाके में रहने वाले संपन्न परिवार के युवक अपने लिए छतरपुर से एक लाख रुपए में दुल्हन लेकर आया। तीन महीने बाद यानी लॉकडाउन के दौरान महिला नैनागढ़ रोड स्थित अपनी ससुराल से दोपहर में बैग लेकर निकली और बस में बैठकर ग्वालियर गई। यहां से वह बस पकड़कर अपने गांव छतरपुर पहुंच गई। युवक ने सिटी कोतवाली में आवेदन देकर पत्नी के गुम होने की सूचना बताई लेकिन उसके घर पहुंचने की खबर के बाद परिजन शांत बैठ गए।

2. जौरा में रहने वाला संपन्न परिवार का युवक बिहार से एक लाख रुपए में अपने लिए दलाल के माध्यम से छह महीने पहले दुल्हन लेकर आया। दो महीने तक उसकी बहू घर में घुल-मिलकर रही। इसके बाद घर में रखी नकदी, जेवर लेकर बिहार रफूचक्कर हो गई। सामाजिक बदनामी के डर से पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत तक पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई।

दलाल बोला- मुझे 50 हजार चाहिए, इसी सीजन में शादी करवा दूंगा
भास्कर रिपोर्टर ने रामजीवन गुप्ता, ग्वालियर बनकर दलाल बिंदु बनिया से उसके मकान मालिक के मोबाइल नंबर 88157-63022 पर बात की। बातचीत की रिकॉर्डिंग भास्कर के पास सुरक्षित है।

दलाल और भास्कर की फोन पर हुई बातचीत के अंश

तुम टेंशन मत लो, गारंटी दे रहा हूं मैं सिक्का काम करके दूंगा...

भास्कर: मेरा बेटा ग्वालियर में चाट का काम करता है, 35 साल का हो गया है। उसके लिए कुछ करवा दीजिए
दलाल: अच्छा, कल मुझसे मिल लाे।
मैं ग्वालियर रहता हूं। कहां मिलना है, ग्वालियर या मुरैना।
तुम जैसा चाहो ।

भास्कर- खर्चा कितना हो जाएगा
दलाल: पंडित जी ने बता दिया होगा। सवा लाख रुपए खर्च होगा।

भास्कर- ऐसा नहीं हो कि हमारा बेटा धोखाधड़ी का शिकार हो जाए।
दलाल: हमारी गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं होगा।

भास्कर- पैसा एक बार में देना है या किस्तों में ।
दलाल: जब काम हो जाए तब मुझे 50 हजार दे देना।

भास्कर- लड़की कम उम्र की ही हो ।
दलाल: भाई साहब मिल लीजिए, एक पार्टी है मेरे पास विक्रम गंज बिहार में। मेरी पत्नी भी वहीं की है। मैंने अब तक 15 संबंध कराए हैं।आपके बेटे की उम्र कितनी होगी और रंग कैसा है

भास्कर- 34-35 साल है, रंग सांवला है, लेकिन लड़की 20-22 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए।
दलाल: तुम टेंशन मत लो, आपको 18 से 19 साल की लड़की मिल जाएगी। ग्वालियर में भी बहुत हैं। गारंटी दे रहा हूं मैं सिक्का काम करके दूंगा। पार्टी आएगी तो उसका खर्चा-पानी तुम्हारा रहेगा, उसका नहीं रहेगा। मैं बिहार जाऊंगा, पार्टी को लेकर आऊंगा तब बात कराऊंगा।

भास्कर- आप खर्चा की चिंता मत करो।
दलाल: आमने-सामने बैठकर बात कर लेता हूं, इसी सीजन में शादी करवा दूंगा।

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