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ठग पकड़ाए:हरियाणा के पलवल से दो ठग पकड़े, बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर करते थे ठगी

मुरैना22 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
  • ठगों को पकड़ने पुलिस ने पलवल के गांव में छापा मारा तो लोगों ने किया पथराव
  • एटीएम से पैसे निकालने में मदद करने के बहाने कम पढ़े लिखे लोगों को बनाते थे शिकार

एटीएम कार्ड बदलकर 2.75 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को मुरैना पुलिस ने हरियाणा के पलवल के जाट बहुल गांवों से दबोचने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, लेकिन अंतत: पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया।

यह ठग बुजुर्गों व कम पढ़े-लिखे लोगों को टारगेट करते थे और उनकी मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदल लेते थे। इसके बाद उसी एटीएम कार्ड से वे रुपए निकाल लेते थे।

जानकारी के अनुसार हीरा सिंह पुत्र लालसिंह तोमर निवासी अंबाह हाल संजय कॉलोनी कुछ दिन पहले जब एमएस रोड स्थित सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से रुपए निकालने पहुंचे, तभी वहां बाहर खड़े कुछ लोगों ने मदद के नाम पर उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और उस एटीएम कार्ड के माध्यम से 2 लाख 75 हजार रुपए निकाल लिए।

इसकी शिकायत पीड़ित ने सिटी कोतवाली में की। टीआई अजय चानना ने बताया कि जब हमने इन आरोपियों की पड़ताल की तो मोबाइल नंबर के आधार पर जब पड़ताल की तो हरियाणा के पलवल स्थित ठगों के गांवों का पता चला। जब पुलिस ने पलवल जिले के गांव जानौली में दबिश दी तो ग्रामीणों ने सिटी कोतवाली पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। लेकिन पुलिस ने यहां से आरोपी ओमप्रकाश को पकड़ा। इसके बाद सदरपुर गांव से चरणसिंह जाट को धरपकड़ा। इन दोनों आरोपियों से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

सोना और एटीएम ठगी का गढ़ बन गया हरियाणा
सिटी कोतवाली टीआई अजय चानना ने बताया कि हरियाणा के कुछ गांव खुदाई में सोना निकलने के नाम ठगी करने वालों का गढ़ बने हुए हैं। यह लोग पहले लोगों को फोन कॉल करके सस्ता सोना देने के नाम पर बुलाते हैं, इसके बाद उनसे लूटपाट कर भगा देते हैं।

इसी प्रकार एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वालों का गिरोह भी इसी इलाके से संचालित है। यह ठग कम पढ़े लिखे और बुजुर्ग लोगों पर निगाह रखते हैं। जैसे ही ऐसा कोई व्यक्ति एटीएम बूथ पर पैसे निकालने के लिए पहुंचता है तो उसकी मदद के बहाने यह उसका एटीएम कार्ड ले लेते हैं। इसके बाद नजर बचाकर दूसरा एटीएम कार्ड थमाकर गायब हो जाते हैं। इसके बाद वे एटीएम कार्ड के जरिये बैंक खाते से रुपए निकाल लेते हैं।

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