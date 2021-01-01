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मुरैना:मतदाता सूची की दावे-अपत्तियां 8 से ली जाएगी

मुरैना5 घंटे पहले
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नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये दावे-आपत्तियाँ 8 फरवरी से ली जाएंगी। ऐसे सभी पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता-सूची में जुड़वा सकते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की फोटो रहित सूचियां वेबसाइट पर पर भी उपलब्ध है।

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