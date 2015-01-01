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ऑनलाइन होगी कार्यशाला:आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस पर कार्यशाला आज और कल

मुरैनाएक घंटा पहले
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प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक छात्रों को आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस जैसे आधुनिक कोर्स को समझने और इसकी बारीकियों को सीखने का मौका तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने 18 एवं 19 दिसंबर को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है। यह प्रशिक्षण नि:शुल्क होगा। इंजीनियरिंग के छात्र 18 दिसंबर और पॉलीटेक्निक के छात्र 19 दिसंबर को प्रशिक्षण में शामिल होंगे। इसमें सभी ब्रांच के छात्र-छात्राएं शामिल हो सकते हैं। तीन घंटे के ऑनलाइन सत्र में विषय-विशेषज्ञों द्वारा डाटा साइंस के लैब एक्सरसाइज से रूबरू कराया जाएगा।

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