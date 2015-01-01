पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भीख मांगो आंदोलन की शुरूआत:समस्या का निराकरण कराने घर-घर भीख मांग रहे युवा

मुरैनाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
वार्ड 15 में घर-घर भीख मांगने जाती युवाओं की टीम।
  • भीख में एकत्रित राशि व दाल, चावल, आटा शनिवार को नगर निगम आयुक्त को सौंपा जाएगा

जलभराव, गंदगी, सड़क व नाला निर्माण जैसी समस्याओं को लेकर वार्ड 15 में युवाओं की टीम ने गुरूवार को भीख मांगो आंदोलन की शुरूआत की है। यह आंदोलन 19 दिसम्बर तक चलेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व पार्षद दिलीप राठौर ने बताया कि भीख में जो राशि व दाल, चावल, आटा एकत्रित होगा। उसे शनिवार को नगर निगम आयुक्त को सौंपा जाएगा।

यहां बताना जरूरी है कि वार्ड 15 में नई बस्ती के सामने जलभराव की विकराल समस्या है। मेन रोड पर जलभराव होने के कारण लोगों को तीन किलोमीटर का फेरा लगाकर बाजार जाना पड़ रहा है। इस समस्या का हल करने के लिए स्थानीय लोगों ने धरना-प्रदर्शन किए, लेकिन सुनवाई नहीं होने से समस्या का निराकरण नहीं हुआ। नगर निगम के अधिकारियों के इस रवैये से खफा क्षेत्रीय नागरिकों विरोध स्वरूप तीन दिन पहले जलभराव वाली जगह में मछली पालन शुरू किया, ताकि नगर निगम के अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षण किया जा सके।

लेकिन जब मछली पालन के बाद भी निगम अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगी तो गुरुवार को युवाओं की टीम ने भीख मांगो आंदोलन शुरू कर दिया। गुरूवार को युवाओं की टीम ने यादव कालोनी, आजाद नगर, वासुदेव कालोनी, नाला नंबर 01, पीपल वाले हनुमान मंदिर के पास, भूमिया गली, वेदरी गली, चौहान गली में घर घर जाकर भीख मांगी। भीख मांगने वालों में राजू राठौर, जितेन्द्र राठौर, धर्मेंद्र राठौर, रवि राठौर, देवेंद्र राठौर, किशोर यादव, दिनेश राठौर, आकाश चौधरी आदि शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें