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नरवर:स्मैक, हथियारों के साथ चार युवकों को दबोचा

नरवर7 घंटे पहले
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मगरौनी चौकी पुलिस ने चार लोगों को स्मैक व अवैध हथियार के साथ पकड़ा है। मगरौनी चौकी प्रभारी पुनीत बाजपेयी ने बताया कि चार युवकों से 6 ग्राम स्मैक बरामद की है।

साथ ही 315 बोर का एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस टीम रविवार को सिंध नदी पुल के पास बने हनुमान मंदिर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान लाल रंग की कार रुकी। पुलिस नजदीक पहुंची तो चालक गाड़ी पीछे ले जाने लगा। पुलिस ने जांच की तो 4 युवक पकड़ में आए।

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