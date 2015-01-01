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चोरी की वारदात:ग्वालियर में मेडिकल स्टोर से 1 लाख रुपये, ताकत बढ़ाने वाली दवाएं चोरी

gwalior16 मिनट पहले
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ग्वालियर। शहर के ललितपुर कालोनी में चोर गिरोह एक मेडिकल स्टोर के ताले चटकाकर 1 लाख रुपये नकद, शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं चोरी कर ले गए हैं। घटना शुक्रवार तड़के 4 बजे ललितपुर कालोनी की है। पुलिस ने जांच के बाद चोरी का मामला दर्ज किया है। स्टोर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है।

कंपू थाना क्षेत्र स्थित ललितपुर कॉलोनी निवासी आशुतोष पुत्र रामेश्वर दयाल गुप्ता दवा व्यवसायी हैं। घर के पास ही ललितपुर कॉलोनी में आर-आर मेडिकल स्टोर है। शुक्रवार अल सुबह 4 बजे चोर गिरोह ने उनकी दुकान के ताले चटका दिए। चोर अंदर दाखिल हुए और वहां पर स्थित दो लॉकरों को तोड़कर उसमें रखे 1लाख रुपये कुछ ताकत बढ़ाने की दवाएं भी चोरी हुई है।

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

पुलिस ने जब मेडिकल स्टोर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि काले रंग बाइक से आए दो युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

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