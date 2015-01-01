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कार्रवाई:13 तलघराें काे ताेड़ने के लिए निकला निगम का अमला, 9 ताेड़े, 4 मिले ही नहीं

ग्वालियर3 घंटे पहले
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  • हाेटल नवरतन में डेढ़ साल पहले बनाई थी पार्किंग, ताला लगा मिला

शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने तलघरों में पार्किंग बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। शुक्रवार काे नगर निगम का अमला 13 तलघरों में पार्किंग बनाने के लिए निकला लेकिन कार्रवाई 9 पर ही कर पाया। शेष 4 तलघर निगम की सूची में ताे थे, लेकिन माैके पर नहीं मिले। जिंसी नाला राेड पर स्थित हाेटल नवरत्न में डेढ़ साल पहले तलघर में बनीं दुकानों को तोड़ा गया था, लेकिन यहां पार्किंग की जगह ताला लगा मिला।

टीम ने ताला खुलवाकर पार्किंग का रास्ता बनवाया। यहां के बाद टीम गुब्बारा फाटक स्थित भगवती धर्मशाला पहुंची। टीम को बाहर से तलघर का रास्ता नहीं दिखा, क्योंकि ट्रस्ट ने तलघर के रास्ते को बंद कर बाहर रैंप बना दिया था। अधिकारियों ने रास्ते को खोजकर जेसीबी से तुड़ाई शुरू की। आखिर में ट्रस्ट के लोगों ने लिखकर दिया कि 24 घंटे में खुद रैंप बनाकर पार्किंग का रास्ता बना देंगे।

कार्रवाई के लिए सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा और एसीपी सतेंद्र यादव ने 13 टीमें बनाईं थीं। इन टीमों ने सीमा अरोरा जिंसी नाला-1, कविता कालानी जिंसी नाला, ज्योति सुनेजा जिंसी नाला-1, रोशनलाल सुनेजा जिंसी नाला-1, अभय पाटनकर बाजार, रतनमाला हार्डवेयर, भगवती धर्मशाला जिंसी नाला, हिम्मत सिंह जिंसी नाला और अचल बिल्डर्स के तलघरों में कार्रवाई कर पार्किंग बनाई। श्री वर्मा ने बताया कि जिंसी नाला पर अनिल अग्रवाल, शंभूदयाल व ओमप्रकाश और दौलतगंज में मोहन का तलघर नहीं मिला है।

पूर्व निगम आयुक्त के रिश्तेदार का टीन शेड हटवाया
सचिन तेंदुलकर मार्ग स्थित विद्या विहार में एक भूखंड पर निर्माणाधीन टीन शेड को हटाने को लेकर शुक्रवार को विवाद की स्थिति बनी। यह भूखंड पूर्व नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। टीम ने आधा शेड हटा दिया है, शेष निर्माणकर्ता ने हटाने के लिए कहा है। निगम आयुक्त संदीप माकिन ने बताया कि शाम को वे संभागायुक्त एवं प्रशासक आशीष सक्सेना के साथ निरीक्षण पर निकले थे।

उक्त भूखंड पर टीन शेड का निर्माण होता नजर आया तो उन्होंने निगम की टीम को भेजा था। टीम जेसीबी लेकर पहुंची और तुड़ाई शुरू की। इस दौरान जेसीबी खराब हो गई। इस कारण काम रोकना पड़ा। श्री माकिन का कहना है उक्त स्थल पर निर्माण की स्वीकृति नहीं है। इस वजह से हटाया गया है। इधर पूर्व नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा ने बताया कि उक्त भूखंड रिश्तेदार का है। वहां पर पक्का निर्माण नहीं किया गया है।

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