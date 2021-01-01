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165 वाहनों ने उठाया 480 टन कचरा, 43 जगहों से:165 वाहनों ने उठाया 480 टन कचरा, 43 जगहों से शिकायतें आईं तो भेजी गाड़ी

ग्वालियर2 दिन पहले
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165 छोटे-बड़े वाहनों से निगम ने रिकार्ड 480 टन कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाया। - Dainik Bhaskar
165 छोटे-बड़े वाहनों से निगम ने रिकार्ड 480 टन कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाया।
  • निगम ने रिकार्ड 480 टन कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाया

100 फीसदी डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का नगर निगम का दावा सोमवार को काफी हद तक पूरा होता दिखा। शहर के अधिकांश हिस्सों में निगम के वाहन कचरा लेने या उठाने पहुंचे। 165 छोटे-बड़े वाहनों से निगम ने रिकार्ड 480 टन कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाया।

इस दौरान अलग-अलग 43 हिस्सों से कचरा गाड़ी न आने की शिकायतें भी आने पर तत्काल क्षेत्र के वार्ड मॉनीटर को मौके पर भेजकर शिकायतों का निराकरण करवाया गया। नगर निगम ने एक फरवरी से 100 फीसदी डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का दावा किया था।

पिछले छह माह की सफाई की स्थिति को देखते हुए इस दावे पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन निगम के अमले ने दो पालियों में काम किया। परिणाम यह था कि रविवार को ट्रायल के तौर पर 457 टन कचरा लैंडफिल साइट पहुंचा था, जिसकी मात्रा सोमवार को बढ़कर 480 टन हो गई। जानकारों के अनुसार शहर से रोजाना 450 से 500 टन तक कचरा निकलता है।

रात तक दौड़ते रहे वाहन: सोमवार को 50 नए वाहन आने से एक चक्कर में कचरा कलेक्शन की मात्रा भी बढ़ गई। इससे टिपर खराब होने के बाद भी कचरे का कलेक्शन बढ़ा। कुछ इलाकों में दोपहर तक दो बार वाहनाें ने चक्कर लगाए ताकि कचरा छूटे नहीं।

ठेले वालों से रात में ही लेंगे कचरा

शहर के वे बाजार जहां बड़ी संख्या में फल-सब्जी और खानपान के ठेले खड़े होते हैं, उन क्षेत्रों में निगम के वाहन रात में पहुंचकर कचरा एकत्र करेंगे। साथ ही उन्हें समझाइश दी जाएगी कि वे रात 9 से 10 बजे के बीच आने वाली निगम की गाड़ी में ही कचरा डालें।

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