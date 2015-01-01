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ऑनलाइन ठगी:ग्वालियर में व्यवसायी को फेसबुक पर सेकंड हैंड कार दिखाकर 1.74 लाख् रूपये ठगे

gwaliorएक घंटा पहले
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ग्वालियर। फेसबुक पर शहर के एक व्यवसायी को सेकंड हैंड कार दिखाकर सस्ते में बेचने का लालच देकर ऑन लाइन ठगी करने वालों ने 1.74 लाख रूपये ठग लिए हैं। रूपये लेने के बाद ठग ने कॉल रिसीव करना ही बंद कर दिया है। ठगी का अहसास होते ही पीड़ित व्यवसायी साइबर सेल पहुंचा है। साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शहर के लश्कर िस्थत इंदरगंज निवासी रामकुमार चोखोटिया व्यवसायी है। इंदरगंज क्षेत्र में ही उनकी दुकान है। काफी समय से वह एक सेकंड हैंड कार खरीदने की सोच रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर एक विज्ञापन देख, जिसमें अच्छी कंड़ीशन की कार दिखी। विज्ञापन किसी शुभम नाम से था। उसमें दिए नंबर पर बात करने पर गाड़ी की कीमत तय की। कार मालिक ने खुद को जयपुर में होने की बात कहकर पहले भुगतान करने के लिए कहा। व्यापारी ने कार मालिक के बताए गए पेटीएम वॉलेट में 1.74 लाख रूपये ट्रांसफर कर दिए। पेटीएम होने के बाद उक्त नंबर पर उनके कॉल उठना बंद हो गए। ठगी का अहसास होते ही पीडि़त ने एसपी से शिकायत की। शिकायत पर एसपी ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी है।

फर्जी सिम और दस्तावेज पर बनाया खाता

साइबर सेल की पड़ताल में पता चला है कि जिस पेटीएम वॉलेट में रुपये ट्रांसफर हुए है। वह फर्जी सिम से बना है। इसका पता चलते ही सेल ने जांच की तो पता चला है कि इस तरह के कई पेटीएम फर्जी नंबरों से चल रहे है। इसका पता चलते ही साइबर सेल ने उन नंबरों की जांच शुरू कर दी है।

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