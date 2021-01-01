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  • 20 Vehicles Less Than Before But They Are Taking Garbage In The Shift, So From Today Onwards The Car Will Reach Every House

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स्वच्छता:पहले से 20 वाहन कम लेकिन दाे पाली में कचरा ले रहे इसलिए आज से हर घर तक पहुंचेगी गाड़ी

ग्वालियर2 घंटे पहले
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मेला मैदान में बने नगर निगम के डिपो में खड़े वाहन। - Dainik Bhaskar
मेला मैदान में बने नगर निगम के डिपो में खड़े वाहन।
  • 55 वार्डाें में 100 फीसदी कचरा कलेक्शन का दावा, आज से शेष 11 वार्ड भी हाेंगे कवर

सफाई कार्य से ईको ग्रीन कंपनी को अलग करने के करीब चार महीने बाद नगर निगम सोमवार से सभी 66 वार्डाें में हर घर से कचरा लेने जा रहा है। निगम अफसराें का दावा है कि अभी 55 वार्डाें में हर घर से कचरा लिया जा रहा है। शेष 11 वार्डाें काे साेमवार से कवर किया जाएगा। ईको ग्रीन कंपनी की तुलना में निगम के पास 20 कचरा वाहन कम हैं लेकिन निगम इन वाहनाें काे दाे पाली में संचालित कर रहा है।

इस कारण फेराें की संख्या बढ़ी है और यही वजह है कि निगम हर घर से कचरा लेने का दावा कर रहा है। यह काम ईको ग्रीन कंपनी अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में कभी नहीं कर पाई थी। कंपनी सिर्फ 35 वार्डों में कचरा कलेक्शन कर सकी थी। शेष वार्डों में नगर निगम के टिपर और दूसरे कचरा वाहन कचरा लेते थे।

यहां करें गाड़ी नहीं आने की शिकायत

यदि आपके माेहल्ले या काॅलाेनी में कचरा लेने के लिए निगम का वाहन नहीं पहुंचता ताे आप स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन और नगर निगम की ओर से जारी टेलीफाेन नंबर 0751-2646611 और टोल फ्री नंबर 18002338138 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

निगम का इसलिए 100% कचरा कलेक्शन का दावा

ईको ग्रीन कंपनी: 185 टिपर वाहन राेज एक पाली में कचरा लेते थे। पांच कचरा सेंटर और लैंडफिल प्लांट पर कचरे का निष्पादन होता था। यहां 500 कर्मचारी तैनात थे। निगम हर महीने 5 करोड़ रुपए कंपनी काे भुगतान करता था।

नतीजा: 350 टन कचरा राेज लैंडफिल फाइल पर पहुंचाया जाता था। 100 टन कचरा शहर में पड़ा रह जाता था।

नगर निगम: अभी 165 वाहन उपलब्ध हैं। संख्या में ये ईकोग्रीन से 20 कम हैं लेकिन अब सुबह-शाम दाे पाली में कचरा लिया जा रहा है। स्टाफ काे हर महीने 50 लाख रुपए वेतन दिया जा रहा है। डीजल पर 70 लाख रुपए खर्च हाे रहे हैं।

नतीजा: निगम राेज 450 टन कचरा राेज लैंडफिल फाइल पर पहुंचा रहा है। शहर में 50 टन कचरा राेज पड़ा रह जाता है।

हां, आज से सभी वार्डों में 100 प्रतिशत कचरा कलेक्शन

शहर के सभी 66 वार्डों में 1 फरवरी से 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन होने लगेगा। हर वार्ड में माॅनीटर का होना जरूरी है। कोई लापरवाही बरतेगा तो कार्रवाई होगी।

- शिवम वर्मा, निगमायुक्त

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